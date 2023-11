Olé! Carolina Adriana Herrera usa una torera como chaqueta más elegante del otoño

Con motivo de la inauguración de la exposición “Maestras”, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza reunió al mundo de la moda y el arte, destacando la presencia de la elegante Carolina Adriana Herrera, quien lució una torera manera de chaqueta.

La empresaria de 54 años, quien ha heredado las claves del buen gusto de su madre, fue anfitriona de la muestra. La firma de estilo patrocina la exposición temporal que reivindica la labor de las mujeres en el arte, a partir de creaciones realizadas desde desde finales del siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX.

Durante la inauguración, Carolina Adriana Herrera, directora creativa del área de belleza de la firma que lleva el nombre de su madre, se mostró como la anfitriona perfecta: sofisticada y elegante.

Carolina Adriana Herrera fue anfitriona de la inauguración de la muestra “Maestras. Getty Images

Olé! De torera a chaqueta

Para la ocasión y como era de esperarse, Carolina Adriana usó un diseño de Carolina Herrera, una fabulosa chaqueta negra y corta, tipo torera, con delicados bordados en hilo dorado, la cual formó parte de la colección Otoño Invierno 2023.

Wes Gordon, quien está al frente de la dirección creativa de la firma de moda, acompañó a a la empresaria. Para esta temporada, el diseñador se inspiró en la emperatriz Isabel “Sisi” de Austria y el resultado fue excepcional, pues logró crear una propuesta de guardarropa de moderna opulencia.

La mejor muestra fue la propia Carolina Adriana, quien hizo de esta chaqueta una prenda versátil, pues la coordinó con un pantalón de vestir recto, de talle alto, y completó su look con unos pendientes en forma de corazón y un llamativo bolso amarillo Mimosa, de la línea El Doma Insignia. Y lo mismo la hubiera llevado con jeans o falda plisada, se vería perfecta.

Carolina Adriana Herrera y el arte

Hemos perdido el proceso de la creatividad Carolina Adriana Herrera

Entrevistada por el diario español El Mundo, la empresaria reflexionó: “No me veo a mí misma como artista. Me gustaría serlo y creo que la gente que me quiere reconoce mi personalidad en las cosas que hago, pero me parece que ser artista es otra cosa”.

Y comentó: “Sí que creo que en mi trabajo están mis ideas, grandes o pequeñas, algunos sueños y mi curiosidad, y que también pueden encontrar un espíritu de alegría y de diversión, algo lúdico que creo que es muy mío. Pero, sobre todo, veo mi trabajo como una investigación permanente”.

Quizá la definición de la palabra creatividad es muy extensa, y de pronto, vinculada al arte, pareciera una práctica inalcanzable, a la que sólo los más destacados artistas pueden experimentar, lo cierto es que, hay muchas situaciones cotidianas que involucran nuestra parte más imaginativa, desde darle un toque especial a un platillo, una forma especial para armonizar nuestros espacios, hasta la manera en la que vestimos.

Carolina Adriana Herrera tiene el don heredado de la creatividad y la sofisticación para verse perfecta, lo mismo con una especie de torera usada como chaqueta que con un vestido boho. Su elegante atuendo es la mejor inspiración para los looks de otoño, ¿estás de acuerdo?