¿Qué tipo de bufandas serán tendencia en este invierno?

Nos encontramos en la antesala de la época más fría del año, aquella donde, además del clima nublado, proliferan las invitaciones a diversos compromisos sociales, por lo que es esencial aprender a armar outfits que cubran tanto la necesidad de lucir fashion, como la de mantenernos bien cobijadas.

Afortunadamente para las apasionadas de la moda y mujeres que no desaprovechan ninguna oportunidad para verse trendy, el mundo de la alta costura ha traído de la mano de Saint Laurent y Az Factory una de las tendencias más cómodas de los últimos tiempos, la cual consiste en el uso de maxi bufandas: el último grito de estilo.

El uso de este accesorio augura el logro de un estilismo sofisticado y apegado a las máximas del street style, por lo que a continuación te damos varias ideas para que aprendas a combinarlas.

Prueba el uso de maxi bufandas con looks oversized

Los looks monocromáticos son una apuesta segura para combinar maxi bufandas

Si bien, el minimalismo suele ser el máximo aliado de la elegancia, en invierno esta regla pierde un poco de fuerza y comienzan a ser válidas las opciones de combinación maximalistas, en las que prendas holgadas son las protagonistas.

Este tipo de estilos te permitirán lucir al máximo tu bufanda, mientras te mantienes calentita y cómoda.

No dudes en usar este tipo de looks para salir a caminar por villas navideñas junto con tus amigas, pareja o familia.

Combina tu maxi bufanda con un gorro

La suma de accesorios en looks invernales tampoco está prohibida cuando se trata de hacer combinaciones con maxi bufandas

Otra excelente opción para lucir estilizada es la combinación de maxi bufandas con otras piezas de moda invernales, tales como gorros, o botas. En conjunto estas prendas te harán emanar la vibra más cálida y lista para cualquier plan que implique bebidas tradicionales de la época.

En este tipo de apuestas es válido jugar con los colores y no es necesario que tu gorro sea del mismo tono que tu bufanda.

Igualmente, toma en cuenta que el uso de looks monocromáticos donde lo único que destaque en color sea la bufanda siempre representa el logrado seguro de un increíble y elegante estilo.

Adapta tu maxi bufanda a tus looks de oficina

Los looks sastres pueden ser también abrigadores por medio del uso de maxi bufandas

No tienes que acotar tus looks en tendencia únicamente a tus apuestas de street style o casuales, sino que también puedes utilizarlas para protegerte del frío cuando asistes temprano a tu oficina.

La ventaja de estas piezas es que son perfectamente compatibles con blazers o pantalones sastre, por lo que no deberías dudar en integrarlas a tus looks, ya sean en colores neutros o estridentes, como el rojo. Ten por seguro que esta prenda no te fallará en tu objetivo de lucir linda y sofisticada en este invierno.