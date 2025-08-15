¿Quién era Miss Rusia y por qué su muerte dejó tantas preguntas sin respuesta? Aquí todos los detalles

El mundo de los certámenes de belleza acaba de sufrir una baja muy lamentable, la exreina de belleza Kseniya Alexandrova, quien representó a Rusia en Miss Universo 2017, falleció en pasado 12 de agosto. La noticia ha generado conmoción a nivel internacional debido a la trágica forma en la que la joven (tenía tan solo 30 años), partió de este mundo para siempre. Sin embargo, ¿qué es lo que hay detrás de este suceso tan inesperado?, aquí repasamos estos detalles, así como el gran legado que ha dejado.

¿Qué le sucedió a Miss Rusia 2017?

A pocos meses de haberse casado, y estar disfrutando de una de las etapas más felices de su vida, Kseniya y su esposo, Ilya, decidieron hacer un viaje en carretera el pasado mes de julio cerca de Tver, en Moscú. Lo que comenzaría como una salida inofensiva terminaría convirtiéndose en la tragedia más grande de sus vidas. Kseniya sufrió un impacto fortísimo y devastador luego de que un alce se interpusiera en medio del camino, provocando un choque inevitable. La modelo, que viajaba en el asiento del copiloto, sufrió de un traumatismo craneoencefálico debido al impacto.

De inmediato fue ingresada al Instituto de Investigación de Emergencias Sklifosovsky, en Moscú, sin embargo, su condición era crítica, por lo que fue llevada a cuidados intensivos, pero su salud no mejoraba. Kseniya permaneció en coma y después de semanas en este estado, la modelo comenzó a presentar meningitis e inflamación cerebral, padecimientos que dieron pie a una sepsis que finalmente terminaría con su vida el 12 de agosto.

Un legado más allá de la belleza

Kseniya Alexandrova nació en Moscú el 12 de noviembre de 1994, su carrera como modelo comenzó cuando ella tenía 19 años de la mano de la agencia Modus Vivendis. En 2017, la vida la llevaría al mundo de los certámenes de belleza siendo finalista en Miss Rusia, pase que le daría una oportunidad para representar a su país en Miss Universo.

Sin embargo, además del mundo de la moda y la belleza, Kseniya dejaría legado en otras áreas de conocimiento. En 2016 se graduaría de la Universidad Rusa de Economía Plejánov como licenciada en Finanzas y Crédito. Para 2020 se convertiría en estudiante de cine y televisión en Ostankino y en 2022 obtendría su segundo título, esta vez como psicóloga por la Universidad Pedagógica de Moscú, carrera que comenzaría a ejercer desde noviembre y contándolo sobre ello a sus seguidores en redes sociales.

“Siento que ya es hora de contarles mi segunda profesión… soy psicóloga… ¡Puedo y quiero ser de servicio al mundo! Siento que esto es mío, real, vívido, intrigante. Estaré encantada de trabajar con ustedes”, escribió la modelo en un post donde invitaba a sus seguidores a buscar sus servicios como terapeuta en caso de ser necesarios.

Las últimas publicaciones que Kseniya realizó en su cuenta oficial de Instagram, fueron sobre viajes, momentos de su vida en familia, con amigos y su boda, la cual se llevó a cabo el 22 de marzo de 2025.

El trágico fallecimiento de Kseniya Alexandrova representa una gran pérdida, sí para la moda, la belleza y los certámenes, pero también para aquellos que la conocieron y compartieron la vida con ella. Hoy, su legado quedará inmortalizado como una mujer fuerte e inteligente que nos demostró que la vida es la oportunidad perfecta para siempre encontrar nuestro camino y que la fragilidad de esta debería ser la motivación diaria para vivirla al máximo.