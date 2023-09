Quién es Carla Fernández, la diseñadora mexicana que llegó a París con la “moda ética”

La diseñadora mexicana Carla Fernández presentó recientemente en París la exposición El futuro es hecho a mano, en la que muestra una selección de piezas y diseños creados en colaboración entre ella y sus socios artesanos en México. Pero, ¿quien es esta promesa que trabaja a la vanguardia de la moda ética y que ya está dando de qué hablar? Te contamos más sobre ella para que la tengas en el radar.

Pero antes desglosemos el concepto de moda ética, también conocido como ecomoda o moda justa, y surge a raíz de la concientización sobre el proceso de creación de la ropa y de las personas involucradas en ello, así como el gran impacto que esto genera al medio ambiente. De ahí, que hayan surgido firmas como la de Carla, dando prioridad a esta tendencia para desarrollar sus creaciones.

Carla Fernández, a la vanguardía de la moda ética

Por su parte, Carla Fernández es una de las marcas de moda y textil más reconocidas de México, y que fue creada por la misma diseñadora. Asimismo, esta firma trabaja a la vanguardia de la moda ética, documentando y preservando el rico patrimonio textil de las comunidades indígenas y mestizas del país.

Por eso, sus diseños son creados en conjunto con más de 175 artesanos que usan técnicas y métodos tradicionales que datan de la época prehispánica, para dar vida a estas piezas contemporáneas.

Carla Fernández trabaja con artesanos de toda la República Mexicana, que hacen textiles y labores a mano Especial

Con la ayuda de bordadores, talladores de madera, peleteros, caladores y tintoreros de 12 estados de la República Mexicana, Carla ha logrado crear una gran red de artesanos que hacen textiles y labores a mano.

Gracias a este proyecto de moda ética, su marca está certificada por ser socialmente responsable por Empresas B. No obstante, la casa de moda también ha ganado premios como el Design Visionary 2018 otorgado por Design Miami, Prince Claus Award, y el Fashion Entrepreneur of the Year por el Consejo Británico.

Con esto, queda claro que lo que busca es crear moda para atesorarla, apreciarla, y no busca ser una firma fast fashion.

“Vivimos en un país en el que se hablan 68 lenguas diferentes, y nuestra principal lengua es el textil. En la firma usamos telas que fueron tejidas para ser atesoradas, no diseñamos para que la ropa se vaya a la basura”, afrimó Carla en una ocasión.

La moda ética de Carla Fernández en París

La diseñadora mexicana recién presentó en París la exposición “El futuro es hecho a mano” Instagram @carlafernandezmx

Como ya te adelantábamos al principio, la exposición más reciente de la diseñadora, titulada El futuro es hecho a mano, se presenta en la Galerie du 19M de París, en Francia, desde el pasado 16 de septiembre y estará abierta al público hasta el 17 de diciembre.

Esta muestra, bajo la curaduría de Florence Müller, presenta una selección de piezas de la diseñadora mexicana, así como obras de los artesanos con los que colabora. Además, la exposición también incluye una serie de talleres, conferencias e instalaciones para conocer más sobre el trabajo de la diseñadora y de las diferentes técnicas que se aplican para crear sus diseños.