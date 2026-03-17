¿Quién es John Galliano y cómo será su nueva colección con Zara?

Si te gusta la moda (aunque sea de lejos), seguro has escuchado el nombre de John Galliano. Pero ahora, el diseñador vuelve a estar en boca de todos por su nueva colaboración con Zara y sí, es tan importante como suena.

¿Quién es John Galliano y por qué es tan relevante?

John Galliano es uno de los diseñadores más influyentes de las últimas décadas. Su carrera despegó en casas de lujo como Givenchy y especialmente Dior, donde se hizo famoso por sus desfiles teatrales y su visión creativa fuera de lo común.

Más recientemente, lideró Maison Margiela, donde volvió a posicionarse como una figura clave de la moda contemporánea. Sin embargo, llevaba un tiempo alejado del foco mediático tras su salida en 2024, por lo que este nuevo proyecto marca su gran regreso a la industria.

La inesperada colaboración con Zara que ya está dando de qué hablar

La noticia se confirmó durante la Semana de la Moda de París: Galliano trabajará en una colaboración creativa con Zara durante dos años.

Pero no se trata de una colección cualquiera, pues el diseñador no creará desde cero, sino que reinterpretará piezas del archivo histórico de Zara, dándoles un giro mucho más artístico y conceptual. Este enfoque tiene algo muy interesante pues mezcla la accesibilidad del fast fashion con la narrativa de la alta costura.

John Galliano es uno de los diseñadores más influyentes de las últimas décadas. Getty Images

¿Cómo será la colección de John Galliano para Zara?

Aunque todavía no hay imágenes oficiales, sí sabemos algunos detalles clave que ya emocionan al mundo fashion:

La primera colección llegará en septiembre de 2026

Habrá varias entregas por temporada durante al menos dos años

durante al menos dos años Las prendas estarán inspiradas en el archivo de Zara, pero con un enfoque creativo y experimental

Se espera una estética más libre, sin reglas de género o temporada

Además, el propio Galliano ha mencionado que este proyecto tiene un enfoque más sostenible, ya que parte de piezas existentes en lugar de crear todo desde cero.

Lo más interesante de esta colaboración es que podría acercar el universo creativo de Galliano a un público mucho más amplio. Es decir, una especie de “alta costura democratizada”, algo que no se veía con tanta fuerza desde colaboraciones icónicas del pasado.

