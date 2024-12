Rojo y negro, la combinación que Jennifer Lopez y Mariah Carey ponen en tendencia para lucir después de los 50

Dos íconos de la música y la moda, Jennifer Lopez y Mariah Carey, han demostrado una vez más que el estilo no tiene edad. Ambas artistas han puesto en tendencia una combinación clásica y poderosa: rojo y negro. Este dúo de colores no solo evoca sofisticación, sino que se adapta perfectamente a la temporada de invierno, creando looks que destacan por su versatilidad y elegancia.

Mariah Carey, conocida por su glamour eterno, deslumbró con un atuendo que mezcla sensualidad y practicidad. La cantante lució un pantalón ajustado de cuero negro, que realzaba su figura, acompañado de un suéter cálido y botas de punta afilada, perfectas para un toque moderno. Como pieza clave, añadió una chaqueta roja que elevó el conjunto, logrando un contraste vibrante y atractivo. Este look es ideal para quienes desean proyectar seguridad y estilo sin perder comodidad, perfecto para salidas nocturnas o cenas casuales con amigos.

Mariah Carey lució un look en rojo. y negro Getty Images

Por otro lado, Jennifer Lopez apostó por un outfit más relajado, pero igualmente impactante. La actriz y cantante combinó unos mom jeans, con una camisa a cuadros rojo y negro que le dio un aire juvenil y desenfadado. Este look es una excelente opción para el día a día, ya sea para un brunch o una tarde de compras.

Jennifer Lopez optó por la tendencia en rojo y negro en su camisa Getty Images

Jennifer Lopez y Mariah Carey, referentes de moda y estilo

Ambas estrellas nos inspiran a adoptar el rojo y negro como un básico en nuestro guardarropa. Esta combinación permite jugar con diferentes estilos, desde el chic relajado hasta el glamour más audaz. Además, su versatilidad la convierte en una apuesta segura para mujeres de todas las edades.

¿La lección de estilo? Después de los 50, la clave está en adaptar las tendencias a tu personalidad, y tanto Mariah Carey como JLo lo han hecho a la perfección. Ahora es tu turno de probar esta poderosa dupla de colores y brillar con tu propio estilo.