¿Por qué Mariah Carey quedó en bancarrota tras la muerte de su madre y su hermana?

En los últimos años, cada primer día de diciembre el nombre de Mariah Carey se vuelve tendencia en redes sociales gracias a su popular tema navideño “All I Want for Christmas Is You”. La llegada de las fiestas decembrinas siempre marca el periodo más activo del año para la cantante. Sin embargo, este 2024 la “Ave Cantora Suprema” de los Guinness ya se encuentra siendo tendencia desde hace unas semanas.

Fue hace unas semanas cuando trascendió la noticia de que tanto la madre de Carey como su hermana habían fallecido el mismo día. “Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, dijo la cantante ganadora del Grammy, de 55 años, en una declaración exclusiva a la revista People.

Mariah Carey se mantiene relevante gracias a su popular tema navideño @mariahcarey

Ahora, habiendo transcurrido un poco más de un mes de la tragedia, los medios no dejan de hablar acerca de que la “reina de la Navidad” ahora cuenta con una deuda millonaria, acumulada gracias a extravagantes gastos y millonarias hipotecas.

¿A cuánto asciende la deuda millonaria de Mariah Carey?

El diario estadounidense The Economic Times fue uno de los tantos medios que retomó la historia de Carey, asegurando que actualmente la famosa enfrenta una deuda hipotecaria que suma la impactante cantidad de 18 millones de dólares.

El medio afirma que en 1999, Mariah pagó 9 millones de dólares por la primera compra de la propiedad. Una cantidad sustancial de los préstamos se ha refinanciado con el tiempo, incluidos 10,6 millones de dólares en anticipos en efectivo. En 2009, consiguió un préstamo de 8 millones de dólares con JPMorgan Chase. En 2015, obtuvo un segundo préstamo de 2,6 millones de dólares del City National Bank. Después de ser refinanciado a 17,6 millones de dólares en 2016, su préstamo con JPMorgan Chase ascendió a 18,6 millones, según los informes de Yahoo Finance.

Los extravagantes gastos de Mariah Carey la han llevado a acumular grandes deudas @mariahcarey

Por el momento para Carey queda esperar a su habitual temporada alta de felicidad financiera, la cual siempre llega durante las fiestas gracias a su ya legendaria canción. Esos ingresos podrían subsanar tanto la millonaria deuda hipotecaria de la cantante, como los extravagantes gastos que hace en ropa de diseñador, regalos y champán, según reporta el Daily Mail.

“Mientras su música navideña siga sonando, no estoy seguro de que necesite contenido nuevo para ser relevante”, reveló el experto financiero Doug Perry ante el Mail.