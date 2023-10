Mariah Carey: quiénes han sido los grandes amores de la reina de la Navidad

Es fácil enterarse de los proyectos profesionales de la cantante y sus ya tradicionales giras navideñas, pero de su vida privada se habla poco ya que ella trata de tener esa parte privada lejos del ojo público, sobre todo, cuando se trata de sus grandes amores.

En la vida de cualquier estrella de la música, no solo brillan los escenarios y los premios, también hay espacio para la pasión y el amor. En el caso de Mariah Carey, la diva de la voz inigualable, su vida amorosa ha capturado la atención del público y dejado a todos sus seguidores preguntándose quiénes han sido los grandes romances que han dejado huella en su corazón.

Su amor por “el Sol”

La mayoría de nosotros ubicamos a la cantante por su noviazgo con Luis Miguel, uno de sus grandes amores y a quien conoció en Aspen, Colorado.

Los que fungieron como cupido curiosamente fueron sus agentes inmobiliarios que les habían rentado una casa a cada uno para pasar Navidad. A Luis Miguel le dijeron que Mariah lo quería conocer y a Mariah le revelaron que Luis Miguel quería organizar una fiesta privada para ella. El asunto es que se conocieron y se enamoraron.

Mariah Carey y LuisMi salieron de 1999 a 2001.

En sus memorias publicadas en 2020 Mariah recordó su relación con el mexicano, la cual fue una de las más importantes de su vida: “Una pequeña parte de mí estaba intrigada. Tenía un innegable estilo apasionado… Pronto supe que era su estilo; era un auténtico amante latino. Él no reprimió sus demostraciones materiales de adoración. Una vez llenó todo un jet privado con rosas rojas para sorprenderme… Había pasado por muchas cosas y perdió a su madre a una edad muy temprana… Hice todo lo posible para apoyarlo emocionalmente, pero estaba pasando por mi propio proceso, llegó un punto con el que ya no podía lidiar con eso. No ayudábamos a sanarnos. En el mejor de los casos, Luis era generoso, espontáneo y apasionado, pero en el peor, era errático y ansioso, y tenía una nube oscura sobre su cabeza”. Esa relación duró de 1999 a 2001 y terminó por una supuesta infidelidad de ella.

Su primer esposo

Justo antes de conocer a Luis Miguel, Mariah estuvo casada con el hombre que la descubrió y la convirtió en toda una estrella, sí, Tommy Mottola, que en aquel entonces era el mandamás de Sony Music.

La pareja estuvo casada de 1993 a 1998 aunque se separaron desde 1997. Al parecer, el carácter perfeccionista de Tommy y que en buena manera ayudó a Mariah a consolidarse como la gran artista que es hoy, no se llevó muy bien con el espíritu libre de ella.

Su “alma gemela”

Su segundo matrimonio fue con el cantante a quien conoció en agosto de 2005 en los premios Teen Choice Awards y luego de salir por tres años se casaron en Bahamas en abril de 2008, tras proponerle matrimonio con una anillo de 17 quilates escondido entre otros anillos de caramelo.

Tres años después, justo el día de su tercer aniversario, el 30 de abril de 2011, Mariah dio a luz a sus mellizos, un niño (Moroccan Scott) y una niña (Monroe), en honor a la gran admiración que tiene por Marilyn Monroe.

Carey se ha caracterizado por ser una mujer de gustos extravagantes y rodearse de lujo todo el tiempo, así que para los festejos familiares no ha escatimado en gastos; por ejemplo, en su cuarto aniversario de bodas y el primer año de vida de sus mellizos se llevó a toda su familia a París, donde organizó una fiesta infantil.

Somos almas gemelas. Nunca había sentido un amor como éste Mariah Carey

También hubo una cena romántica para renovar sus votos matrimoniales con Nick frente a la Torre Eiffel. Con idas y venidas, incluso se han hecho líneas del tiempo para entender los alibajos de sus relación.

Al siguiente año para el cumpleaños número dos de sus hijos organizó un viaje a Disney donde toda la familia lucio trajes de príncipes y princesas en el Castillo de la Bella Durmiente, para luego ofrecer una lujosa recepción a todos sus invitados.

En agosto de 2014 la revista People publicó gracias a una fuente cercana a la pareja que Mariah y Nick estaba viviendo una profunda crisis y mientras ella se había quedado en su casa de Nueva York con sus hijos, él lo hacía en un hotel.

“Cuando las cosas no van bien en lo que respecta a la carrera, a veces te vuelves contra tu otra mitad” dijo otra fuente, dejando ver que el mal momento profesional de Mariah había puesto contra las cuerdas su relación.

Con Nick Cano, Mariah Carey formó una hermosa familia.

Ante la ola de comentarios que surgieron entonces Nick salió en defensa de ella en sus redes sociales: “Lo que más me enfurece es escuchar a la gente calumniar a @MariahCarey. Siempre estaré en deuda con ella por bendecirme con nuestros hijos. Siempre la amaré incondicionalmente por esto y mucha más. @MariahCarey es una madre increíble y confío en ella de todo corazón”.

El 2 de noviembre de 2016 la pareja se divorció oficialmente después de interminables negociaciones.

Sus grandes amores

Para Mariah sus dos hijos lo son todo. Los llena de mimos y les da absolutamente todo lo que quieren, pero sobre todo busca darles un ambiente familiar sano, diferente al que ella vivió de niña.

Literalmente controla todo lo que tiene que ver con ellos y todos se tienen que acoplar a los planes de los niños, ya sea su ex Nick, su propia familia y por supuesto hasta su novio, Bryan Tanaka. Organiza planes con todos, incluido su ex, sin importar las diferencias que la separaron de Cannon.

Suelen salir a cenar todos juntos a restaurantes como Fogo de Chao, Nobu o viajan a París, St. Barths y por supuesto no faltan las Navidades en Aspen donde tiene una espectacular residencia.

Recuento amoroso de Mariah Carey

Entre las parejas, esposos y noviazgos más publicitados de la cantante, destacan: