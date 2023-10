La reina de la Navidad, Mariah Carey, anuncia su ya tradicional gira de temporada para cerrar el 2023

Mariah Carey, reconocida como una de las artistas más icónicas de la música pop y, recientemente, coronada como reina de la temporada navideña, ha anunciado su gira para el año 2023, titulada “Merry Christmas One and All!” y, obvio, no podemos estar más felices.

Según lo han confirmado los sitios especializados es espectáculos, People y Rolling Stone, Mariah Carey dará 13 conciertos. La gira navideña comenzará el 15 de noviembre en Yaamava’ Resort & Casino, Highland y continuará por Toronto, Chicago y Pittsburgh, entre otras ciudad de Norte América y Canadá.

Con su extraordinaria voz y su carisma en el escenario, Mariah Carey promete ofrecer una experiencia inolvidable en su gira de Navidad de 2023. Durante los conciertos, los fans podrán disfrutar de sus icónicos temas navideños, además de otros éxitos de la cantante.

No cabe duda de que Mariah Carey ha dejado una marca indeleble en la música de Navidad y de que su gira navideña será un evento imperdible para todos los amantes de una de las épocas más festivas y emotivas del año.

¿La reina de la Navidad?

La afirmación de que Mariah Carey es la “Reina de la Navidad” se debe a la gran popularidad y éxito de su canción navideña “All I Want for Christmas Is You”. Esta canción se ha convertido en un himno navideño y se reproduce ampliamente durante la temporada navideña en todo el mundo.

Oficialmente, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos denegó la solicitud para registrar el apodo “Reina de la Navidad”.

Aunque la frase “Reina de la Navidad” no está oficialmente registrada como una marca o título, se utiliza coloquialmente para referirse a la influencia e impacto duradero que Mariah Carey ha tenido en la música navideña.

Es importante destacar que este título no es otorgado por ninguna entidad oficial, sino que es resultado del reconocimiento por parte de sus seguidores y del impacto cultural que ha tenido su música en la temporada navideña.

¡Gira navideña!

¿Llamada de larga distancia desde el Polo Norte? ¡Por supuesto que aceptamos! Con un original mensaje, la cantante estadounidense de 54 años anunció todos los detalles de su gira de conciertos: Merry Christmas One and All!

En la publicación que Mariah Carey compartió en redes, ella misma dice estar sorprendida, exclamando: “aun no es tiempo”. Pero, seamos sinceros, ¡siempre es buen momento!

Estos son los lugares y fechas de los conciertos del 2023:



15 de noviembre: El tour inicia en Yaamava Casino, en Highland, California.

17 de noviembre: El segundo concierto será en Hollywood Bowl, en Los Ángeles, California

21 de noviembre: Mariah Carey cantará en Ball Arena, en Denver, Colorado.

24 de noviembre: El espectáculo se presentará en T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri

27 de noviembre: La gira navideña continúa en el Scotiabank Arena en Toronto, Ontario, Canadá.

29 de noviembre: La reina de la Navidad cantará en el Centre Bell en Montreal, Quebec, Canadá.

1 de diciembre: Si quieres verla, la cantante estará en el Little Caesars, de Detroit, Michigan.

3 de diciembre: También actuará en United Center, de Chicago, Illinois.

5 de diciembre: La gira seguirá en el en el PPG Paints Arena, de Pittsburgh, Pensilvania.

11 de diciembre: El show navideño estará en TD Garden, en Boston, Massachusetts

13 de diciembre: Habrá una actuación especial en el Wells Fargo Center, en Filadelfia, Pensilvania.

15 de diciembre: El prenúltimo conciero será en el CFG Bank Arena, en Baltimore, Maryland.

17 de diciembre: La gira cerrará en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York.

Y ya que estamos muy adelantados con la época navideña, si buscas las mejores ideas de decoración de la temporada, novedosas propuestas de menús de fin de año y algunas opciones de regalos, no te puedes perder el Especial Navidad Vanidades 2023.