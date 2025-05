Sarah Jessica Parker deslumbró con el estampado más elegante para verano 2025 (y el preferido de Kate Middleton)

Entre las tendencias de moda que dominarán en este verano 2025, indudablemente están los diseños con print de polka dots, una opción infalible para darle vida a cualquier vestuario sin necesidad de mucho esfuerzo. Para muestra, el atractivo atuendo de Sarah Jessica Parker que hizo recordar una de las apariciones más especiales de Kate Middleton, demostrando que es absolutamente favorecedor para cuando se quiere proyectar una imagen sofisticada.

Sarah Jessica Parker y el delicado look de lunares que la unió con Kate Middleton

Durante una de sus ya usuales caminatas por las calles de Nueva York, Sarah Jessica Parker acaparó todas las miradas gracias a su outfit con estampado de lunares. Además de lo bien que le sentó este modelo firmado por Luisa Beccaria, remontó a la vestimenta que Kate Middleton ha utilizado para ocasiones importantes, lo que evidenció que comparten el buen gusto por la moda.

Sarah Jessica Parker deslumbró con un sofisticado look azul de polka dots que elevó su belleza Getty

En la parte alta, la protagonista de And Just Like That... llevó un blazer fluido a juego con una falda midi (silueta que es ideal para una apariencia rejuvenecida), resaltando con un cinturón del mismo textil. Asimismo, este tono de azul claro fue aun más compatible con Sarah Jessica Parker debido a la similitud con el color de sus ojos, lo que terminó de hacer este look una elección atinada.

Los diseños con polka dot sí son elegantes y Kate Middleton ya lo demostró

Pese a que existe la creencia de que los estampados son poco sofisticados, la realidad es que sí es posible crear atuendos refinados con este tipo de prendas. En el caso de los prints de lunares, una de las referentes principales es Kate Middleton, que en el pasado lució un look muy parecido al de Sarah Jessica Parker durante su primera aparición tras el nacimiento del príncipe George en 2013.

Kate Middleton es partidaria del estampado de lunares para atuendos elegantes Getty Archivo

Más recientemente, la princesa de Gales también llevó un vestido con esta textura, pero a blanco y negro, rindiendo un discreto guiño a Lady Di, y demostrando que esta textura que no tiene fecha de caducidad. Así que es muy probable que en las próximas semanas veamos a otras celebridades llevando este estilo como uno de los protagonistas de verano 2025.