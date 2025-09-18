Suscríbete
Shakira confirma que los jeans a la cadera vuelven con fuerza este 2025

Los jeans a la cadera están oficialmente de regreso este 2025, fue Shakira quien lo confirmó con un look que mezcla sensualidad y nostalgia dosmilera.

September 17, 2025 • 
Karen Luna
Fendi : Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2023/2024

Shakira confirma que los jeans a la cadera vuelven con fuerza este 2025.

Getty Images

Hay modas que nunca mueren, solo esperan el momento perfecto para regresar y este 2025, quien nos ha confirmado el revival de una de las tendencias más icónicas de los 2000 es nada menos que Shakira, mostrando que los jeans a la cadera vuelven con más fuerza que nunca.

La cantante colombiana, que siempre ha marcado pauta en moda desde sus inicios, compartió una imagen que rápidamente se volvió tema de conversación: sus jeans de tiro bajo combinados con un look fresco y sensual que nos recuerda sus primeros años de carrera, pero con un aire mucho más sofisticado.

El regreso de una tendencia icónica

Los jeans a la cadera fueron el sello de toda una generación. Britney Spears, Christina Aguilera y, por supuesto, Shakira, los convirtieron en la prenda más deseada de principios de los 2000. Ahora, más de dos décadas después, la moda Y2Ksigue dominando y la barranquillera es quien nos confirma que esta pieza vuelve con más fuerza que nunca.

A diferencia de los modelos de hace 20 años, en 2025 llegan con cortes más favorecedores, telas de mejor caída y un aire más relajado que hace que cualquiera pueda llevarlos sin miedo a que resulten incómodos o poco prácticos.

Cómo los lleva Shakira

En la foto, Shakira luce los jeans de tiro bajo con un estilo que mezcla sensualidad y naturalidad. Lo que más nos gusta es que el fit es recto, con caída ligera y sin detalles exagerados, lo que los hace mucho más elegante (en comparación con los ultra ajustados de los 2000). Ella los combina con una prenda superior sencilla, recordándonos que a veces lo básico es lo que más impacta.

Además, Shakira nos reafirma que este tipo de jeans ayudan a acentuar la cintura y alargar la figura, siempre y cuando se lleven con la actitud adecuada.

Shakira siempre ha sido uno de nuestros referentes favoritos de moda y es que sus elecciones nunca pasan desapercibidas, una vez más, nos recuerda que la clave está en atreverse a jugar con las tendencias para adaptarlas a nuestra propia esencia.

Este 2025, gracias a ella, queda claro que los jeans a la cadera ya no son solo una moda del pasado, sino una pieza actual que regresa para quedarse, con un aire más chic y versátil.

Shakira jeans
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
