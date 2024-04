Vestido blanco: 3 formas de usar la tendencia más elegante de la primavera

“No me va”, “me veré más llenita”, “es complicado de coordinar”, son algunos de los comentarios que escuchamos al hablar de esta propuesta. Y todos son ¡falsos! La tendencia de los vestidos blancos es, además de elegante, favorecedora. Descubre las formas para vestir esta tendencia esta primavera y sorpréndete de lo sencillo que es verte más fresca y liviana.

Esta tendencia no tiene nada que ver con la moda nupcial, pero, haciendo un juego de palabras, es un gran sí de estilo que, creenos, enamora. Los vestidos blancos son una prenda clásica que nunca pasa de moda. De hecho, seguramente por ahí debes tener alguno modelito en espera de poder volver a ser vestido.

Si es así, estás de suerte, porque esta primavera lo podrás usar en diferentes ocasiones y horarios. Pero si te falta este básico en tu guardarropa, los looks que te mostraremos te animarán a hacerte de uno (o más). Pero, primero:

¿Por qué usar vestidos blancos en primavera?

Te lo enlistamos rápido:



Versatilidad: Los vestidos blancos son un básico atemporal, se puede combinar con todos los colores existentes. Frescura: Su tonalidad evoca ligereza. Por eso es un básico primaveral, como una ráfaga de aire puro y templado. Actualidad: Durante la presentación de las colecciones Primavera-Verano 2024, los vestidos blancos fueron una constante. Variedad: Desde formales vestidos camiseros hasta bohemios diseños broquelados y bordados, la variedad es interminable. Personalizables: Se pueden combinar de diversas formas para crear looks únicos.

Elegantes formas de usar un vestido blanco

Para variar, te proponemos opciones aprovechar al máximo esta tendencia:



Todo blanco: Una opción segura, clásica, pero cero aburrida (más si, en lugar de calzado blanco, estrenas unas sandalias transparentes). El modelo envolvente o wrap es perfecto para enfatizar cintura y los detalles broquelados son lo más romántico de la temporada.

El vestido perfecto para un día formal de oficina que para una reunión casual de día. Getty Images

Nota de contraste: Un look desenfadado, un vestido blanco corto con textura, necesita pocos accesorios: un bolso y zapatillas vino a juego. Para realzar el outfit, unos accesorios dorados.

Un vestido blanco y corto es sencillamente favorecedor y fresco. Getty Images

Opuestos: La combinación de esta temporada (y de muchas más). Pero más allá del blanco y el negro, el uso de chalecos sobre vestidos es una propuesta perfecta para añadir texturas, peso y diseño a un maxi vestido.

Incluyendo un chaleco bordado, el vestido adquiere un estilo bohemio y chic Getty Images

Ya te propusimos ideas para combinarlo, ahora es momento que te pongas creativa, saques ese vestido blanco que está esperando volver ha ser lucido e incluyas desde accesorios hasta calzado de temporada. La mejor forma de actualizar tus prendas básicas es incluyendo algunas novedades.