5 vestidos de gala con los que Kate Middleton comprobó que es la royal más elegante de los Windsor

Kate Middleton continúa alejada de los flashes, pues, tal y como lo ha especificado el Palacio de Kensington, se encuentra recuperándose de la delicada cirugía abdominal a la que se sometió a mediados de enero de 2024 y, también de acuerdo a lo confirmado por el reino, no volveremos volver a la princesa hasta después de la Semana Santa.

Sin duda, la ausencia de la esposa del príncipe William ha traído consigo muchas reflexiones, haciendo que incluso se generen conjeturas erróneas respecto a su salud, todo a consecuencia de la falta de información oficial o bien a la ausencia de nuevas imágenes de la royal.

Sin embargo, ante la falta de nuevos testigos de la iconicidad de la princesa de Gales, vale la pena mirar atrás y con los retratos ya existentes de ella y armar un recuento por los que han sido sus mejores looks de gala en los últimos años, los cuales, muy probablemente, superará una vez que se recupere de su convalecencia y esté de vuelta.

Los 5 mejores looks de noche de Kate Middleton

Kate Middleton en negro con transparencias

Kate Middleton vistiendo un diseño de encaje negro de Temperley

Comenzando el homenaje a la querida princesa, vale la pena recordar el coqueto look total black con el que acudió en 2012 a la proyección del documental “War Horse” de David Attenborough.

Para dicha alfombra roja, la princesa de Gales se lució portando un hermoso vestido de encaje negro de Temperley, con escote V y un delicado cinturón en el medio, lo cual dejó sin palabras al mundo, quien fue testigo del lado más sensual de Kate Middleton.

Kate Middleton y su homenaje a la cultura griega

Kate Middleton siempre ha sido una de las figuras mejor vestidas en los Premios BAFTA, por lo que este año resaltó su ausencia

Tal y como si fuera una representante de los mitos helenos, Kate Middleton optó por aparecer en la edición 2011 de los Premios BAFTA con un vestido lila de Jenny Packham, el cual fue tan icónico que decidió reciclarlo durante los premios Earthshot en Londres de 2021.

El vestido más brillante de la princesa de Gales

Kate Middleton ha demostrado que el dorado es un color que le sienta tan bien como el resto de los colores

Siguiendo el ejemplo de su fallecida suegra, Lady Di, Kate Middleton, nunca ha decepcionado con sus looks de alfombra, siendo uno de los memorables aquel con el que deslumbró en el estreno londinense de la películ No Time to Die, en 2021, al cual asistió luciendo un vestido confeccionado con tela dorada y un llamativo escote, firmado por Jenny Packham.

El look de Kate Middleton en Noruega Kate Middleton reservó uno de sus mejores looks para reunirse con el rey Harald de Noruega

Otro de los atuendos más icónicos de la princesa de Gales es aquel que seleccionó para caminar del brazo del rey Harald V, en su visita a Noruega en 2018, cuando decidió viajar desde Londres con un vestido rosa pastel firmado por la leyenda de moda Alexander McQueen.

El vestido verde de Kate Middleton que todas van a desear esta temporada

Este bello vestido Kate Middleton con escote bardot ha sido replicado por varias marcas low cost

Por ùltimo, cabe mencionar el atuendo que la esposa del príncipe William modeló en la entrega de los Premios Earthshot 2023, gala a la que asistió luciendo un diseño ajustado de un color verde intenso con escote bardot, el cual fue alquilado a la renombrada marca Solace London y el cual ahora ya cuenta con sus réplicas en versión low–cost en varias tiendas de fast fashion.