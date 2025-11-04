¿Andrés Mountbatten Windsor pierde otro título? El gobierno británico retiraría importante rango

Quien un día fue presentado como “héroe de guerra” y figura popular dentro de la casa de Windsor, vuelve a ocupar los titulares, esta vez por la posibilidad de que un último honor le sea retirado.

Andrés Mountbatten Windsor, exduque de York, podría perder el último rango militar honorario que mantiene en su currículum real: el de vicealmirante de la Royal Navy, distinción que recibió en 2015 en reconocimiento a su carrera en la Marina real británica de 1979 a 2001. De acuerdo con el ministro de Defensa, John Healey, el gobierno estaría trabajando activamente en ello en coordinación directa con el palacio.

El gobierno británico y el Palacio, una decisión alineada

La confirmación de Healey en la BBC revela algo clave: esta no sería una medida unilateral del gobierno, sino un proceso que se adopta en conjunto con el monarca. Esta coordinación es simbólicamente poderosa, pues no se trata únicamente de otro título que será retirado a Andrés, sino del cierre de la última vía institucional que lo conectaba formalmente con la vida pública británica. Recordemos que hace tan solo unas semanas él mismo renunciaba a su título de exduque, para unos días más tarde ser destituido por orden del rey Carlos de su tratamiento como príncipe. Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por medios británicos en 2022, Andrés ya había perdido algunos títulos como el uso de su alteza real y honores militares. Desde aquel entonces había vivido recluido en Royal Lodge, patrimonio del que fue despojado recientemente por órdenes del monarca.

Así que este nuevo retiro sería la confirmación final de que Andrés quedará sin ningún rol o honor de carácter oficial dentro de la corona.

El expríncipe pierde su último lazo con la moanrquía. Getty Images

La sombra de Epstein sigue marcando su destino

Aunque participó activamente en la guerra de las Malvinas y su servicio activo fue históricamente reconocido, todo lo que Andrés hizo quedó eclipsado por su vinculación con el caso Epstein. Estas repercusiones no han sido algo pasajero, pues evolucionaron en decisiones institucionales contundentes. A diferencia de su madre, la reina Isabel II, Carlos III ha apostado por cortar cualquier vínculo que pueda afectar la reputación de la monarquía. Por esta razón, la semana pasada que hizo pública su decisión de retirar de forma permanente el título de Príncipe de Andrés, el mundo quedó altamente sorprendido.

¿Este nuevo título retirado afectará a las princesas Beatriz y Eugenia?

Lamentablemente, tanto Sarah Ferguson como las princesas se vieron afectadas por los escándalos de Andrés. Sarah, por también tener vínculos con el criminal Epstein, y sus hijas por todo el escándalo mediático que se ha suscitado con sus padres. Sin embargo, es importante aclarar que la polémica no las ha alcanzado de forma tan negativa pues gracias a su discreción ante la situación y el hecho de no estar vinculadas a otras polémicas ha protegido su estatus ante el ojo crítico del gobierno y de la prensa.

¿Perderán sus títulos? No, pues aunque su padre sea sancionado institucionalmente, ni Beatriz ni Eugenia correrían el riesgo de dejar atrás sus títulos reales. La razón, es que son princesas por sangre real, es decir, si tratamiento no viene por parte de una “herencia”, sino porque son descendientes directas de un soberano, y de acuerdo con la Patente emitida por Jorge V en 1917, su título no corre peligro.

Si se concreta la retirada del rango de vicealmirante, se cerraría el último lazo institucional que Andrés Mountbatten Windsor mantenía con la monarquía. Con este movimiento, un mensaje de la corona británica queda claro: durante el reinado de Carlos III, los vínculos familiares no blindan a nadie cuando la reputación de la corona está en juego.