Archie, Lilibet y el príncipe Harry sorprendieron a Meghan Markle con este especial regalo por su nueva serie

Meghan Markle estrenó recientemente su nueva serie en Netflix, titulada With Love, Meghan. Razón por la cual su familia ha querido hacerle un regalo muy especial para celebrar este nuevo proyecto de la duquesa de Sussex.

Fue a través de redes sociales que la exactriz de Suits dio a conocer que recibió una tarjeta de felicitaciones de su esposo, el príncipe Harry, y de sus dos hijos, Archie y Lilibet, de 5 y 3 años, respectivamente. Un momento que ha enternecido a sus seguidores y que se ha vuelto viral.

En sus historias de Instagram, la duquesa de Sussex compartió una fotografía de un ramo de flores junto con una tarjeta, de color rosa y escrita a mano, en la que su familia le expresa su amor y la felicita por su logro. "¡Felicidades, Mamá! ¡Nos encanta tu programa y te queremos! Lili, Archie, Papá”, decía el mensaje.

Meghan Markle recibió de regalo un ramo de flores y una tarjeta de su familia IG: @meghan

Este tierno detalle no ha pasado desapercibido por los seguidores de la duquesa ya que resalta la unión y el apoyo incondicional de su familia en este nuevo proyecto profesional. No obstante, desde que se supo de la serie, ello no ha dejado de estar bajo la crítica, en especial en el Reino Unido. Aunque también ha sido bien recibida por otro sector del público.

Meghan Markle estrena su nueva serie en Netflix

Por otro lado, el estreno de la serie With Love, Meghan ha sido un acontecimiento muy importante para la duquesa, quien ha trabajado arduamente en este proyecto que ofrece una mirada íntima a su vida y experiencias.

La serie, que consta de ocho episodios de 33 minutos cada uno, se centra en aspectos creativos y cotidianos de la vida de Meghan, enfatizando la alegría sobre la perfección. Además que brinde consejos de cocina, jardinería y más, y que cuenta con la aparición de varios famosos.

Netflix organizó una proyección especial para las seguidores del antiguo blog “The Tig”, de Meghan Markle IG: @meghan

En vísperas del estreno, Meghan hizo un viaje sorpresa a Manhattan para asistir a una proyección especial organizada por Netflix en Ludlow House. Este evento reunió a seguidoras de su antiguo blog de estilo de vida, The Tig, quienes han mantenido su apoyo de manera incondicional a lo largo de los años.

En tanto que la aparición inesperada de Meghan a esta proyección emocionó a las asistentes, algunas de los cuales, incluso, mostraron tatuajes con la frase “As ever”, nombre de su renovada marca de estilo de vida.