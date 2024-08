Así es cómo la princesa Marta Luisa y Marius Borg tienen a la Familia Real Noruega en una gran crisis

La Familia Real de Noruega se encuentra en uno de sus momentos más delicados a raíz del escándalo de Marius Borg. Sin embargo, no es el único que ha puesto en una grave crisis dentro de la corona con sus acciones, ya que también la princesa Marta Luisa ha desatado una gran polémica derivada de su próxima boda con Durek Verret.

Estas situaciones han provocado desestabilizar a la monarquía noruega ya que no solo los medios locales han criticado el actuar de ambos si no que, además, los ciudadanos tampoco parecen estar contentos con lo que han realizado durante las últimas semanas.

El escándalo de Marius Borg que tiene en jaque a la Casa Real Noruega

Marius Borg estuvo detenido por presunta agresión a una joven Getty Images

Por un lado, aunque Borg no forma parte de la Casa Real, su madre, la princesa Mette-Marit sí forma parte de ella no solo porque es la esposa del futuro rey sino porque también es madre de la heredera al trono. Por lo cual es inevitable no conectar la grave situación que atraviesa el joven luego de haber sido detenido por agredir a una joven.

Según los reportes de la prensa, el hijastro del príncipe Haakon estuvo encarcelado por 30 horas en una comisaría de Oslo y después fue liberado con cargos. Mientras que días después de ello, el mismo Marius reconoció públicamente que las acusaciones en su contra eran ciertas. Por lo que ahora solo queda esperar que las autoridades procedan legalmente en el caso y ver qué resolución emiten.

La guerra mediática que Marta Luisa de Noruega desató por su boda

No obstante, Marta Luisa de Noruega también ha generado una gran crisis ya que ha dado la exclusiva de su boda con Durek Verret a un medio de comunicación del extranjero, lo que ha causado un gran enojo entre el gremio noruego ya que este alega que los eventos de la Casa Real siempre los han cubierto la prensa local.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verret se casarán el 31 de agosto Instagram @iam_martalouise / Sara Abraham

Sin embargo, la princesa alega que su enlace nupcial es un evento privado. Algo que los medios no comparten ya que consideran que se contradice porque de ser así no habría compartido con nadie de la prensa su boda.

Respecto a los detalles de este casamiento, se reveló que se llevará a cabo el próximo 31 de agosto en pleno corazón de los fiordos noruegos en el exclusivo Hotel Union Geiranger, el cual se encuentra al oeste de aquel país.