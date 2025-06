Así es por dentro la propiedad más humilde Familia Real, donde hubieran vivido Meghan Markle y el príncipe Harry

El experto real Tom Quinn reveló en su libro “Sí, señora: La vida secreta de los sirvientes reales” que Meghan Markle quedó completamente decepcionada al enterarse de que el príncipe Harry no era multimillonario y al saber que su vida como parte de la Familia Real no estaría llena de lujos. Asimismo, el autor asegura que la ex actriz tomó la decisión de renunciar a la realeza después de que se le fuera otorgada para vivir en una de las residencias más humildes de la familia.

“Luego llegó Nottingham Cottage. Meghan simplemente había asumido que, tras su matrimonio, viviría en el Palacio de Buckingham o en el Castillo de Windsor”, comenta Quinn. “Fue un shock profundo encontrarse en esta pequeña casa sin personal residente en los terrenos del Palacio de Kensington”, añadió el experto.

Nottingham Cottage es una casa de gracia y favor, propiedad de la Corona y otorgada a miembros de la Familia Real para ocuparla sin pagar alquiler, señala el Daily Mail.

La misma fuente precisa que la propiedad tiene una superficie de 403 metros cuadrados y contiene dos dormitorios, dos salas de recepción, un baño y un pequeño jardín. Algo muy distinto a la mansión en la que actualmente viven los duques de Sussex en Montecito, California.

Nottingham Cottage es una de las propiedades más humildes de los Windsor Getty

¿Dónde se encuentra Nottingham Cottage?

Nottingham Cottage se encuentra cerca de otras dos casas de gracia y favor, Kent Cottage y Wren Cottage.

La casa fue diseñada por Christopher Wren. Su nombre procede de Nottingham House, la residencia del conde de Nottingham, a partir de la cual Guillermo III y María II construyeron el Palacio de Kensington.

En la serie de Netflix de los Sussex se observan los interiores de Nottingham Cottage Netflix

¿Qué fue lo que le molestó a Meghan Markle de vivir en Nottingham Cottage?

De acuerdo con Tom Quinn, Meghan sintió un descontento al descubrir que se esperaba que ella y Harry vivieran en una casa más pequeña que el príncipe William y la princesa Kate.

El experto real citó a un miembro del personal del Palacio diciendo: “Comenzar la vida como miembro de la Familia Real en Nottingham Cottage fue el comienzo de los problemas de Meghan: sintió que era tan pequeño que debía ser un reflejo de cómo la Familia Real estaba menospreciando a su esposo”.

The Daily Telegraph menciona que los techos en Nottingham Cottage son tan bajos que, incluso el príncipe William tenía que agacharse para transitar por la propiedad. Tal hecho, junto con el reclamo de Meghan Markle, hizo que los duques de Sussex se mudaran.