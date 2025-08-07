¿Problemas legales en Sentebale? Por esto Harry cortó lazos con su fundación

La renuncia del príncipe Harry al consejo de administración de Sentebale ha generado sorpresa y especulaciones en los medios internacionales.

Esta organización ha sido uno de los pilares de su labor filantrópica, sin embargo, hace unos meses se anunció que el duque de Sussex ya no formaba parte de la estructura de la fundación.

¿Qué sucedió con Sentable?

El príncipe fundó Sentebale luego de un viaje que realizo a Lesoto, en África Meridional, esta organización se enfoca en ayudar a niños y jóvenes afectados por VIH y la pobreza en África. Durante años, Harry fue un pilar estrechamente vinculado con la fundación impulsando su visibilidad y cimentando su imagen como figura real filántropa.

Sin embargo, en marzo de este año, el príncipe Harry anunció en un comunicado en conjunto con el príncipe Seeido de Lesoto que dejarían de ser benefactores de la fundación Sentebale, la cual nació en 2006.

En el comunicado se lee que ambos han renunciado a sus cargos dentro de la organización hasta nuevo aviso “en solidarización con el consejo directivo, que ha tenido que hacer lo mismo”, declararon lamentando que la relación entre ellos y el presidente del consejo se haya roto.

Esta medida se tomó luego de un desacuerdo entre la junta directiva de la fundación y su presidenta, la Dra. Sophie Chandauka. De acuerdo con la revista People, la Dra. Chandauka sometió a la organización a una situación de presión financiera luego de irregularidades en la organización de un evento el cual buscaba recaudar fondos y, supuestamente, nunca se realizaría generando dudas sobre lo que sucedió con el dinero destinado a esta actividad.

Dentro de estas acusaciones resalta el uso de $600,00 dólares por parte de la doctora, dinero que utilizó, supuestamente, sin aprobación de la junta directiva. Esto llevó a la junta a solicitar de manera formal la renuncia de la doctora en febrero de este año.

Ante esta situación, ella presentaría una demanda a la junta denunciando problemas de mala gestión ejecutiva, acoso, abuso de poder, intimidación, misoginia y racismo.

Dada la gravedad de las acusaciones, la Comisión de Beneficencia de Inglaterra y Gales, que se encarga de regular las organizaciones benéficas en Reino Unido, realizó una investigación concluyendo que no había encontrado pruebas que corroboraran lo mencionado por la Dra. Chandauka, dando una resolución recomendaciones para mejorar las disputas internas así como para definir las funciones organizativas para seguir evitando conflictos. Sin embargo, aun así, el duque de Sussex abandonó su cargo.

¿Por qué Harry cortó lazos con la fundación?

De acuerdo con reportes de People, la Dra. habría afirmado que su desacuerdo con Harry vendría después de que ella se negara a defender públicamente a su esposa Meghan Markle luego de que, durante el Royal Salute Polo Challenge del 2024 se viera a la duquesa de Sussex pidiendo a Chandauka colocarse a su lado en lugar del príncipe Harry mientras posaban para una foto. Ante esta petición, la doctora tendría que agacharse desatando rumores de tensiones entre ambas mujeres.

Ante esa situación, Harry le pediría a la doctora que saliera a aclarar públicamente lo ocurrido, a lo que ella se negó generando que esto, sumado a las acusaciones que la doctora hizo sobre ser el benefactor con el que tuvo un conflicto, llegara a ser un problema público.

Hasta el momento, un portavoz del príncipe Harry declararía que las acusaciones de la doctora hacia el príncipe, así como lo recabado por la Comisión, son pruebas insuficientes desfavoreciendo a Chandauka. El portavoz también resaltó que la decisión del príncipe es una total pena, pues, este proyecto había sido parte de su vida por 19 años.

La salida del príncipe Harry de Sentebale, más allá de ser una decisión administrativa, representa una situación preocupante hacia las personas que son beneficiarias de la fundación. A pesar de esta situación, el portavoz del duque de Sussex afirmó que su pasión por las causas humanitarias seguirá siendo una inspiración para él.