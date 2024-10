Así fue el día en que Kate Middleton y el príncipe William conocieron a Liam Payne: VIDEO

La muerte de Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction, ha conmocionado a sus seguidores y al mundo de la música. El cantante y compositor británico perdió la vida al caer desde un tercer piso en Buenos Aires, Argentina.

Es por ello que tras esta lamentable partida resulta inevitable no recordar su etapa dentro de la icónica boy band que conquistó a toda una generación con éxitos como Story of My Life y What Makes You Beautiful, así como algunos de los momentos que vivieron, entre ellos la vez que conocieron al príncipe William y a su esposa, Kate Middleton. Aquí te contamos cómo fue.

¿Cómo fue el encuentro entre los príncipes de Gales y One Direction?

En noviembre de 2014, el heredero al trono británico y su mujer asistieron por primera vez al Royal Variety Performance en el London Palladium, un evento benéfico anual en el que se presentan diversos artistas para recaudar fondos en apoyo a los artistas del Reino Unido.

Esa noche, una de las actuaciones más esperadas fue la de la popular boy band One Direction, integrada por Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, y antes de su presentación en el escenario los jóvenes artistas tuvieron la oportunidad de convivir en el backstage con William y Kate.

De hecho, en aquel momento, Liam Payne reveló cómo fue el encuentro con los príncipes de Gales. “Es lo más nervioso que he estado en mi vida”, señaló. Mientras que Harry Styles, felicitó a Kate por su embarazo, e incluso le comentó que “no se veía con barriga”. Pues recordemos que en aquel entonces Kate estaba embarazada de su segundo hijo, la princesa Charlotte.

Los príncipes se mostraron encantados de conocer a la banda y conversaron brevemente sobre sus planes de gira. Además de que el hijo mayor de Carlos III les aseguró que había estado “siguiendo de cerca” su carrera. Algo que, seguramente, halagó a los chicos.

Este encuentro, por su parte, fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y celebrado por los fans de la banda y de la Familia Real, sobre todo por el cruce entre dos mundos opuestos: la realeza y las estrellas del pop juvenil, así como la manera tan genuina en las que ambas partes conectaron.

Liam Payne murió en un hotel de Buenos Aires

Liam Payne perdió la vida a los 31 años en un hotel de Buenos Aires, en Argentina Archivo

Según los reportes, el compositor de 31 años perdió la vida debido a un grave traumatismo craneal ocasionado por una caída al patio trasero del Hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con la versión del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, el personal de la comisaría 14B llegó al hotel atendiendo a una llamada al 911, ya que “se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”.

Luego, al llegar al hotel, el encargado del recinto les dijo que se escuchó un fuerte ruido en la parte trasera del edificio. Por lo que los oficiales inspeccionaron el lugar y fue cuando encontraron el cuerpo de Liam Payne sin vida.