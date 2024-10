El día que el príncipe Harry y Meghan Markle se volvieron virales por su reacción a un show de Liam Payne

El día de hoy el mundo se estremeció con la noticia de que Liam Payne de 31 años y ex integrante de One Direction, banda que vio nacer como estrella a Harry Styles, murió.

La razones del fallecimiento, según El País, se debieron a que “se encontraba en un establecimiento del barrio de Palermo de la capital argentina y, al caer desde el tercer piso hasta el patio interior, sufrió un traumatismo craneal”. Por tal motivo, hoy despedimos al joven que siguió su carrera en solitario luego de la disolución de la exitosa boy band británica.

A través de sus años como solista, Liam Payne dio múltiples conciertos, sin embargo, uno de los más recordados fue una presentación ante la familia real británica , la cual no tardó en volverse viral.

Liam Payne ofreció una presentación para la Familia Real Británica Getty Images

Los detalles del concierto viral de Liam Payne frente a el príncipe Harry y Meghan Markle

Esto sucedió en el ahora lejano 2018 en la bahía de Westminster donde se celebraba el acto del día de la Commonwealth. Según informó en su momento La Vanguardia, Liam Payne fue uno de los artistas que se presentaron en esta importante ceremonia para cantar un cover del tema de John Mayer “Waiting on the world to change”.

Pero lo que llamó la atención de los internautas fue el momento en que mientras Payne cantaba, el príncipe Harry levantó las cejas mientras Meghan Markle le sonría y ocultó su rostro al mirar hacia abajo.

Prince Harry and Meghan Markle react to Liam Payne's performance at Commonwealth service pic.twitter.com/ql8PiklVsv — The Independent (@Independent) March 12, 2018

La situación generó especulaciones sobre si se estaban riendo de la actuación o de algo más. Aunque algunos creen que la interpretación de Liam Payne no les convenció, pero no hay confirmación al respecto. A pesar de las posibles reacciones, Payne compartió imágenes del evento en sus redes sociales, agradeciendo a la Familia Real Británica por haber contado con él en una ocasión tan especial.