Liam Payne murió a los 31 años: el exintegrante de One Direction cayó de un tercer piso

Junto a Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, Liam Payne formó parte de la banda inglesa One Direction. Este miércoles 16 de octubre se confirma que el músico británico murió a los 31 en una situación sospechosa, pues se cayó desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, según confirmaron fuentes oficiales.

El fallecimiento de Liam fue confirmado por el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que dijo a medios locales que la caída le ocasionó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte”. Hasta el momento se desconoce si fue un accidente, fue un acto intencional o existe alguien más involucrado.

¿De qué murió Liam Payne?

El director del sistema de emergencias médicas, Alberto Crescenti, ha informado que Liam Payne perdió la vida debido a un grave traumatismo craneal ocasionado por una caída al patio trasero del Hotel CasaSur, ubicado en la calle Costa Rica, en el barrio de Palermo.

Al momento de su muerte, el músico de 31 años se encontraba en Buenos Aires, Argentina Archivo

De acuerdo a la versión del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, el personal de la comisaría 14B llegó al hotel atendiendo a una llamada al 911, ya que “se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”. Al llegal al hotel, el encargado del recito les dijo que se había escuchado un fuerte ruido en la parte trasera del edificio. Cuando los oficiales inspeccionaron el lugar, hallaron el cuerpo sin vida.

Nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, Liam James Payne fue un cantante, compositor y guitarrista británico conocido principalmente por ser uno de los miembros de la exitosa boy band One Direction. Aunque de pequeño deseaba ser corredor olímpico, su vida cambió al descubrir su talento musical.

La primera vez que audicionó para The X Factor fue en 2008, pero fue rechazado. Sin embargo, en 2010 todo cambió, pues fue agrupado con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson para formar One Direction. El grupo alcanzó gran fama mundial y lanzó varios álbumes exitosos, incluyendo Up All Night (2011) y Made in the A.M. (2015).

Tras la pausa de One Direction, Liam firmó un contrato con Capitol Records y lanzó su primer sencillo como solista, “Strip That Down”, en 2017. Este sencillo tuvo un gran éxito, alcanzando el tercer lugar en la lista de singles del Reino Unido. Su álbum debut, LP1, fue lanzado en diciembre de 2019 e incluye colaboraciones con artistas como Rita Ora y J Balvin. A principios de este año lanzó el sencillo: “Teardrops”. Una “canción (que) nació de muchas lágrimas, no todas mías”, afirmó Payne en sus redes.

Liam ha enfrentado varios desafíos personales a lo largo de su vida, incluyendo problemas de salud durante su infancia. Pero recientemente se encontraba involucrado en diversas polémicas por declaraciones desafortunadas sobre sus excompaleros, así como por las revelaciones de su exnovia (sobre abusos e infidelidades).