Quién es Sheikha Mahra, la princesa de Dubái que conmocionó al mundo con su mensaje de divorcio en redes sociales

En julio de este año, la princesa Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, se volvió viral en redes sociales luego de anunciar su deseo de divorciarse de su esposo, el jeque Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum. Una noticia que, sin duda alguna, dejó perplejos a sus seguidores.

Fue a través de un posteo en su cuenta de Instagram que esta princesa de Dubái escribió el mensaje que generó un gran revuelo. “Querido esposo, como estás ocupado con otros compañeros, por la presente declaro nuestro divorcio”, decía. “Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. -Tu ex mujer”, concluye.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta publicación fue la frase “me divorcio de ti”, la cual repitió tres veces. No obstante, ello pertenece a una práctica islámica conocida como triple talaq, que permite a los maridos divorciarse automáticamente de sus esposas diciendo esa expresión tres veces, según lo que recoge la BBC.

Aunque esta práctica actualmente se encuentra prohibida en varios países, la Familia Real —que es a la que ella oertenece— no se ha pronunciado sobre esta declaración de la princesa y tampoco han brindado un comunicado al respecto. Pero a qué se dedica Sheikha Mahra y por qué está situación generó una gran polémica en Dubái. Aquí te lo contamos.

¿Quién es la princesa Sheikha Mahra?

La princesa de Dubái es hija del jeque Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum Instagram @hhshmahra

Por si no lo sabías, la princesa es una de los 30 hijos que tiene el polémico gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de 75 años, quien también es vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Sheikha Mahra, por tanto, es jequesa y además influencer en redes sociales, donde actualmente posee un millón de seguidores y los cuales aumentaron rápidamente tras su anuncio de divorcio ya que en ese entonces apenas contaba con poco más de 750 mil followers.

Sin embargo, la joven royal de 29 años ha sabido capitalizar este escándalo ya que hace poco lanzó el perfume ‘Divorce’. Un movimiento que muchos han calificado favorablemente y por el cual ha recibido críticas positivas en su mayoría.

Mientras que su historia de amor comenzó cuando Sheikha se casó con el jeque Mana bin Mohammed en mayo del año pasado y al mes siguiente, en junio, celebraron una recepción por su enlace matrimonial, según lo que informó Grazia. En tanto que la pareja dio la bienvenida a su primera hija, una niña, en mayo de 2024 y a la cual ha presumido varias veces en sus redes sociales.