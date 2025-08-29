Así fue el primer evento real del príncipe George como futuro rey del Reino Unido

Aunque solo tiene 12 años, el príncipe George ya se prepara para su futuro papel como rey del Reino Unido, sus padres, Kate Middleton y el príncipe William, se han encargado de su educación y preparación para que asuma el cargo.

Luego de que a los 7 años le hablaran a su primogénito de su destino como futuro rey, George ha ido ganando confianza en sí mismo y durante la primavera, ya dio muestras de su carácter en su primer evento real.

Te podría interesar: Así fue como el príncipe George se dio cuenta de que será rey del Reino Unido

¿Cómo fue el primer evento real del príncipe George como futuro rey?

El primer evento real de George ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando se celebró un té organizado por el rey Carlos III en honor a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y el pequeño de 12 años dio muestras del líder en el que se está convirtiendo.

George acudió junto a sus padres, Kate Middleton y el príncipe William, vistiento un elegante traje negro y una corbata azul, y durante el vento mostró un gran interés por las experiencias que viveron los veteranos: “¿Vieron algún submarino?” y “¿En cuántas misiones de vuelo participaron?”

Príncipe George en el evento de veteranos del 5 de mayo. Getty Images

El periodista Russell Myers habló sobre George en una entrevista exclusiva para la revista People: “Esta fue la primera señal de que George asumiría responsabilidades futuras. Aunque es tan joven, parece haber ganado confianza en sí mismo en los últimos dos años”.

La evolución del príncipe George como futuro rey

Varios miembros del palacio, han admirado el trabajo que han hecho Kate y William con George, asegurando que fue increíble la forma en cómo se desenvolvió durante su primer evento real.

“Es una gran responsabilidad sentarse a charlar con veteranos como ellos. Fue increíble”.

Otra fuente del palacio, agregó: “Es un juego lento, y se acostumbra a él en los términos de la pareja en lugar de en los de cualquier otro”, dice la fuente del palacio.

Príncipe George en el evento de veteranos del 5 de mayo. Getty Images

Muchos admiran la forma serena y madura que proyecta cuando asiste con sus padres a algunos de los eventos reales de la familia.

“Da la impresión de ser un tipo serio”, dice la fuente. “Tener el ojo del mundo puesto en ti, sobre todo siendo tan joven, es exigente”.

Sin embargo, también aseguran que fuera de la vida pública, George muestra su personalidad infantil y juguetona, dejando claro que aún es un niño que está disfrutando de la vida.

