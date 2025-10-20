Así fue la entrevista secreta del rey Carlos III con la actriz Cate Blanchett en Windsor

Fue el pasado mes de julio cuando el rey Carlos III y la actriz Cate Blanchett se reunieron en los jardínes de Windsor para grabar una importante conversación sobre el cuidado del planeta y el medio ambiente.

La conversación de Carlos III y Cate formó parte de un episodio especial del podcast Unearthed, producido en los Jardines Botánicos Reales de Kew, para celebrar los 25 años del Banco de Búsqueda del Milenio, una iniciativa pionera dedicada a resguardar semillas de todo el mundo antes de que desaparezcan por la crisis climática.

Te podría interesar: El significado detrás de la visita de Carlos III y Camila al Vaticano: ¿por qué genera tanto interés?

¿De qué trató la conversación del rey Carlos III y Cate Blanchet?

Durante la conversación de 22 minutos aproximadamente, el rey Carlos y Cate hablaron de la importancia del Banco de Semillas para el mundo y el medio ambiente.

“El futuro de la vida en la Tierra bien podría depender de las semillas almacenadas en este banco”, afirma Blanchett en su introducción.

En el centro de la misión está garantizar que la biodiversidad de la naturaleza se conserve para las generaciones futuras y la salud del planeta a largo plazo.

Blanchett, embajadora de Wakehurst, afirma en el podcast: “El trabajo del banco de semillas es urgente. Me impactó saber que el 97 % de las praderas de flores silvestres han sido diezmadas.

No creo que sea algo que entendamos del todo aquí, porque miramos a nuestro alrededor y, en el corto plazo, vemos muchísima belleza natural. Pero no nos damos cuenta de lo frágil que es”.

Por otra parte, el rey Carlos habló de sus propias iniciativas, como la Coronation Meadows que fue inspirada por su madre tras su muerte:

“Pensé que era una buena excusa porque sabía realmente del daño real que se ha hecho a todos nuestros prados ricos en flores desde la guerra”, dice.

Cuando Blanchett dice: “Realmente en tan poco tiempo”, Charles añade que fue “absolutamente increíble”

La lucha del príncipe William junto a Cate Blanchet por el medio ambiente

El rey Carlos no ha sido el único en cuidar del medio ambiente, su hijo, el príncipe William, también cuenta con una organización llamada Earthshot, que busca promover el cuidado del medio ambiente, así como reconocer y premiar el trabajo de quienes luchan por mejorar el medio ambiente.

Cate Blanchet ha apoyado esta iniciativa de William desde el comienzo y durante el podcast con el rey Carlos, también habló de esta organización.

“Hay tantas iniciativas extraordinarias listas para ser implementadas. Hay voluntad, pero simplemente no hay una dirección para los fondos”.

El rey Carlos añade: “Y también existe esa falta de conciencia, como decías, sobre los detalles reales de todas estas cosas”.

