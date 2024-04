Así fue la inesperada salida de Máxima de Holanda antes de la cena de gala con Letizia Ortiz y Felipe VI

La semana pasada Felipe VI y Letizia Ortiz realizaron un viaje de Estado a los Países Bajos, en donde fueron recibidos por los monarcas de aquella nación, Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda. Mientras que esta visita dio mucho de qué hablar ya que, pese a que fue muy corta, dejó varos detalles al descubierto.

Esta visita de los reyes de España, realizada del 16 al 18 de abril, estuvo cargada de actos oficiales, entre ellos una cena de gala ofrecida en su honor en el Palacio Real de Ámsterdam en donde pudimos ver la buena relación entre los soberanos de ambos países, aunque también saltó a la luz una inesperada salida de la reina Máxima antes de este banquete.

El plan de Máxima Zorreguieta antes del banquete con los reyes de España

El pasado 17 de abril, alrededor de las 19:30 hrs, Felipe y Letizia se dieron cita en el Palacio para la cena de gala ofrecida por su visita a tierras neerlandesas, en donde Máxima Zorreguieta lució un glamuroso vestido azul y una fastuosa tiara con diamante de la familia Orange.

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda ofrecieron una cena de gala para Felipe VI y Letizia Ortiz Casa de S.M. El Rey

Sin embargo, ha trascendido que, horas antes de este banquete, la argentina habría tenido una salida secreta. Esta información fue recabada por los medios, quienes sabedores de que en el histórico recinto es donde las royals se arreglan, se instalaron en el patio trasero del lugar para captar tanto a la princesa Amalia a su llegada, ya que ella también participó en este importante acto.

Fue ahí cuando los reporteros se dieron cuenta de que una mujer rubia, vestida con un abrigo gris y unos leggings de estampado militar, entró al Palacio. Y aunque en un principio no se logró identificar a esta persona, ahora ha trascendido que se trataba de nada más ni menos que de la esposa del rey Guillermo Alejandro, según medios holandeses.

Además, de acuerdo con la prensa local, ese día después del almuerzo en donde se reunió con Felipe y Letizia, la royal de 52 años acudió al Palacio de Huis ten Bosch, en La Haya, para llevar a cabo su rutina de ejercicios y una vez que terminó su actividad física habría puesto rumbo a Ámsterdam, específicamente al Palacio Real, a vestirse y peinarse para la cena.

Letizia Ortiz y Máxima de Holanda se mostraron muy amables y cercanas durante la visita de Estado Getty Images

Por otro lado, algunos medios esperaban que Máxima aprovechara esas horas libres previas al banquete para salir a algún lugar con su invitada, la reina Letizia, cosa que no fue así y que algunos pueden tomar como señal de que la relación entre las consortes no es la mejor. Sin embargo, ambas han dejado en claro que sí existe una gran amistad y que su supuesta rivalidad no es más un rumor infundado.