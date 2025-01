Así fue la primera aparición pública del príncipe William tras anunciar que Kate Middleton está en remisión

El príncipe William asistió esta semana a su primer acto oficial en solitario del 2025, el cual se da un día después de que se diera a conocer que el cáncer de su esposa, Kate Middleton, se encuentra en fase de remisión.

Este miércoles 15 de enero, el príncipe de Gales asistió a la Conferencia inaugural de Emergencias y Cuidados Críticos en Birmingham, Inglaterra, en donde se reunió también con los exponentes de dicha plática y con líderes del Colegio de Paramédicos.

En tanto que esta visita es muy significativa ya que también se anunció que William se ha convertido en Patrón del Colegio de Paramédicos. Lo cual refleja la admiración y el respeto constantes que el príncipe siente por la comunidad de servicios médicos y de emergencia del Reino Unido.

Recordemos que gracias a su experiencia como piloto de ambulancia aérea, ya que trabajó para East Anglian Air Ambulance desde marzo de 2015 hasta julio de 2017, William a visto de primera mano las habilidades para la toma de decisiones y la versatilidad que poseen los paramédicos. Por ello no resulta extraño que el príncipe haya decidido apoyar a esta organización.

También, durante esta cumbre el hijo de Carlos III dio un discurso en el que reconoció los desafíos a los que se enfrentan los paramédicos. “El tiempo que ocupé estos puestos me permitió comprender mejor los desafíos diarios a los que todos ustedes se enfrentan y me dio la motivación de por vida para hacer todo lo posible para apoyar a su comunidad. No es un trabajo más”, apuntó.

Kate Middleton anunció que su cáncer está en remisión

Por otro lado, el apoyo que el heredero al trono británico ha decidido brindar a estos trabajadores de la salud toma un significado muy especial, ya que se da después de anunciar que el cáncer de la princesa está en fase de remisión.

Kate Middleton visitó el hospital en el que recibió quimioterapia y reeló que su cáncer está en remisión Ig: @princeandprincessofwales

Fue a través de redes sociales que la princesa reveló la buena noticia. “Es un alivio estar ahora en remisión y seguir centrada en la recuperación”, indicó en un post que acompañó junto con una foto de su visita al hospital Royal Marsden. Un acto muy especial ya que fue en este lugar donde Kate recibió su tratamiento de quimioterapia durante el año pasado.

Durante su visita a este centro hospitalario, la nuera del rey Carlos III reveló varios detalles de su tratamiento, entre ellos que la quimioterapia le fue administrada mediante un Port a Cath, un catéter subcutáneo que facilitó las sesiones al evitar constantes pinchazos.

También contó cómo fue su experiencia con el gorro hipotérmico, una herramienta para reducir la caída del cabello durante la quimioterapia. Sin embargo, los efectos secundarios que esto causa, como dolores de cabeza, le llevaron a decidir no usarlo.