Así recordó Charles Spencer a Lady Di con foto inédita de su niñez

Charles Spencer, noveno conde de Spencer y hermano menor de la siempre recordada princesa Diana, ha conmovido a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una dulce fotografía de su infancia. En la imagen, podemos ver a los dos hermanos en un momento cercano y que parecía divertido, llenándonos de mucha nostalgia.

Una imagen que enterneció al internet

A pesar de que el hermano de Diana, en contadas ocasiones, ha recalcado que su relación con ella no era tan entrañable, en los últimos años, el conde nos ha llevado en viajes nostálgicos dejándonos ver cómo fue la vida de Lady Di. En esta nueva fotografía, nunca antes vista, se observa a un Charles y una Diana pequeños, ambos en trajes de baño y a la orilla de la alberca de su hogar en Sandringham.

Ambos pequeños sonríen a la cámara sonriendo y demostrando su felicidad mostrando sus insignias de natación. A la par de la foto, el conde compartió un breve texto en el que recuerda: “Hace mucho tiempo, en la piscina de la casa de nuestra infancia, Park House, Sandringham, Diana y yo mostramos orgullosamente nuestras insignias de natación (tejidas en nuestros trajes de baño). Estos premios los otorgaba (con moderación) la Sra. Lansdowne, una estructura de natación bastante aterradora pero muy talentosa, que venía de visita cada año”. Es perceptible, para quienes vean la imagen y lean el texto, la nostalgia inevitable detrás de este recuerdo, el cual, como dedo en la herida, remató con “nunca salíamos de esa piscina”.

Un vistazo a la infancia de Lady Di

Diana nació en 1961 y creció junto a sus hermanos en la campiña inglesa. Sin embargo, contrario a lo que todos creíamos que ella había pasado sus primeros años en Althorp House, las fotos de Charles nos confirman y demuestran que la infancia de la princesa siempre estuvo en la finca de Sandringham. Hace algunos años, una de sus nanas, Inge Crane compartió con la CNN que la vida en ese lugar era siempre tranquilo y feliz: “Park House siempre ha tenido algo especial. Es difícil identificarlo”, argumento que hoy en día podemos tomar como verdad, pues fue aquí donde la princesa vivió con su madre Frances Burke Roche (quien también nacería aquí), y gracias a las constantes imágenes que Charles ha compartido podemos corroborar que, en efecto, Park House fue un lugar lleno de recuerdos.

Lady Di y Charles Spencer en Park House, Sandringham cerca de 1967. Hulton Archive/Getty Images

En 1974, los Spencer se mudarían a Althorp, residencia que pertenecía a su familia desde 1508, cuando su padre heredó el nuevo título de conde Spencer. Para este momento Diana estaba en sus 14 años y a pesar de que esta temporada de su vida también se vio marcada por la tensa relación con su madrastra, muchos afirman que incluso allí, Diana fue feliz.

Esta no es la primera vez que Charles decide compartir con el mundo recuerdos de su hermana. El pasado 31 de agosto, el conde aprovechó sus redes para hacer una publicación en conmemoración del 27° aniversario luctuoso de la princesa.

Las fotos que comparte Charles Spencer han mantenido viva la memoria de su hermana y nos ofrecen una ventana a través de la historia sobre la vida familiar e infancia de la que se convertiría en la figura más importante de la realeza británica. Así, en un mundo que se acostumbró a ver la imagen de Lady Di entre reflectores y eventos oficiales, al material de Charles es invaluable, pues se siente como un valioso tesoro que nos permite ver a Diana en su versión más humana.