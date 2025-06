Bárbara Rey reapareció y reveló la estremecedora razón por la que aceptó ser amante de Juan Carlos I

El capítulo del affaire entre la ex vedette Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I aún no se cierra; o, al menos, eso dió a entender la ex actriz en su última entrevista, en la cual reveló la estremecedora razón por la que aceptó ser amante del entonces monarca.

Ante el diario El País, Bárbara dejó en claro que “ya le aburre” hablar del rey Juan Carlos I. Sin embargo, no se negó a aceptar que la razón por la cuál accedió a tener un affaire con él tuvo que ver con que en ese momento el soberano era “el más poderoso” de España.

Cuando el entrevistador cuestionó a Rey acerca de las posibilidades de negarse a las insinuaciones de Juan Carlos, la ex actriz contestó: “No lo sé. Su insistencia fue tremenda. Fue una intromisión en mi vida, por llamarlo de alguna manera. Pero en aquel momento yo también me sentí como la elegida. Claro, no sabía que había 400.000 mujeres más… Bueno, no sé si le habría dado tiempo a estar con 400.000 mujeres porque el hombre tenía trabajo. También hay que reconocerle sus méritos, era muy atractivo”.

Bárbara Rey dio nuevas declaraciones sobre Juan Carlos I Casa Real/ @barbararey_oficial

¿Bárbara Rey estuvo enamorada de Juan Carlos I?

En la misma entrevista, Bárbara también se atrevió a confesar si alguna vez estuvo enamorada del emérito, asegurando que él estaba más enamorado de ella que ella de él.

“Él estuvo más enamorado de mí que yo de él. Pero no creo que su fuerte sea enamorarse. Él es más de encapricharse. No le he preguntado nunca si estuvo enamorado de mí. Si me lo encuentro un día, se lo pregunto [risas]. A lo mejor lo dice en sus memorias”, sentenció la famosa.

¿Bárbara Rey volvería a hablar con Juan Carlos I?: Esto dijo

El entrevistador de El País no se abstuvo de preguntar a la vedette si tiene intenciones de volver a buscar al emérito o de volver a hablar con él, a lo que ella contestó: “A él le tendría que haber interesado más hablar conmigo. No quiero hablar más de él. Me aburre enormemente. Lo siento. Ay, Dios mío, qué vida. Quién me iba a decir a mí cuando llegué a Madrid con 18 años la vida que me esperaba”.

En el pasado, Bárbara Rey fue amante de Juan Carlos I Instagram @barbararey_oficial// Getty

Bajo la misma línea, Bárbara comentó que ella sabe “muchas cosas de él”, las cuales no cree que sean reveladas nunca. También dijo que no tiene miedo a ser demandada por las declaraciones que hasta el momento ha dicho del emérito.

“Es que nunca hablo mal de él. Yo simplemente he tenido una relación con él y lo reconozco. Conmigo no ha sido lo que yo esperaba de un hombre, pero no me gusta hacer daño a nadie y menos a él. Pienso que ha hecho muchas cosas buenas por este país. El hecho de que conmigo no se haya comportado bien no le quita mérito en otras cosas”, sentenció la ex actriz, quien entre otras cosas dijo que recuerda muy bien el olor del emérito y su carácter “tacaño”.