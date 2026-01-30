Brooklyn Beckham visita el mismo hotel donde el príncipe Harry lanzó ‘Spare’, ¿también se preparan para lanzar un libro?

Brooklyn Beckham vuelve a tomar el protagonismo de los titulares internacionales y esta vez, por la posibilidad de que esté planeando lanzar un nuevo proyecto editorial. Y es que luego de que su esposa, Nicola Peltz, compartiera a través de TikTok que ambos se habían hospedado en uno de los hoteles más exclusivos y simbólicos de Montecito, California, el Rancho San Ysidro, los rumores y especulaciones alrededor de la pareja volvieron a dispararse, pues este es el mismo lugar en el que el príncipe Harry concedió diversas entrevistas antes del lanzamiento de su polémico libro “Spare”.

La coincidencia no ha pasado desapercibida para los seguidores del caso del hijo mayor de los Beckham, quien recientemente desató una polémica mediática al emitir declaraciones fuertes en contra de sus padres.

Rancho San Ysidro: refugio para la realeza y las celebridades

El pasado 27 de enero, Nicola compartió un video a través de su cuenta oficial de TikTok en el que muestra momentos de su vida cotidiana en compañía de su esposo Brooklyn Beckham. En el momento en el que salió este clip, en el que suena de fondo la canción “Yellow”, de la banda británica Coldplay, todo parecía estar en calma, pues diversos internautas interpretaron esto como una señal de que la pareja estaba tomando las polémicas declaraciones de Brooklyn con tranquilidad. Sin embargo, dos días después de este evento, las alarmas se vuelven a encender por la locación de dicho video.

¿Qué relación existe entre el príncipe Harry y Brooklyn Beckham?

El Rancho San Ysidro no es un hotel como cualquier otro, sino un espacio exclusivo y privado que por décadas ha fungido como refugio de figuras importantes, desde presidentes hasta estrellas de Hollywood. Este espacio se ubica a pocos minutos de la residencia oficial del príncipe Harry y Meghan Markle, y ha sido escenario de entrevistas importantes, así como de sesiones fotográficas de alto perfil.

Fue en este lugar donde el príncipe Harry habló con Anderson Cooper, antes de que su libro “Spare” llegara a las librerías del mundo, y es precisamente por esta razón por la que el mundo se encendió luego de ver a Brooklyn y Nicola en este mismo espacio, dada la similitud en sus respectivos conflictos familiares. Recordemos que algunos medios británicos han comparado el famoso ‘Megxit’ con la situación que enfrenta Brooklyn, a la que han bautizado como “Beckxit”.

¿Brooklyn planea sacar un libro al estilo de “Spare”?

De acuerdo con reportes de “Daily Mail”, fuentes cercanas a Brooklyn habrían asegurado que existía un verdadero interés en que el joven contara su versión de la historia, inspirado en el impacto global que en su momento el libro del príncipe Harry tuvo.

Aunque hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial, dicha fuente afirma que es muy probable que Brooklyn esté considerando “contar su verdad”. Esta información resultaría clave para entender por qué el nuevo video de Nicola Peltz no fue una coincidencia o un simple destino de descanso para la pareja.

La reciente visita de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz al Rancho San Ysidro probablemente no haya sido un hecho aislado y ambos estén contemplando lanzar otra bomba como la que el joven chef y primogénito dejó caer hace una semana. Por el momento, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones, aunque muchos son los que apuestan por que lo que sucedió con el príncipe Harry y su libro “Spare” se repita con Brooklyn.