Carolina de Mónaco deslumbra con el look casual ideal para la oficina durante su visita a México

Carolina de Mónaco, fiel a su estilo elegante, refinado y sofisticado, aprovechó su visita a la Ciudad de México para deslumbrarnos con su look casual, el cual no solo nos inspira para recrear en un atuendo para llevar a la oficina, sino que también reafirma su postura como un ícono de moda y realeza actual.

La princesa viajó a nuestro país para asistir a la inauguración de la exposición de la artista franco-libanesa Simone Fattal, ganadora del 49.° Premio Internacional de Arte Contemporáneo de Mónaco, realizada en el Museo Jumex.

Carolina de Mónaco, una reina con amor por la cultura

Esta visita a México forma parte de su compromiso como promotora cultural y artística que mantiene a través de la Fundación Prince Pierre, la cual ha mantenido un fuerte vínculo con América Latina.

Durante la inauguración, la princesa pudo disfrutar de la exhibición de piezas como “Adamo ed Eva” (2011) o “Porta” (2024), esculturas monumentales hechas en cobre que invitan al espectador a la reflexión sobre la memoria, el cuerpo y el mito.

El look casual de Carolina de Mónaco

Además de su figura y representación cultural, la princesa se robó los reflectores gracias a su estilo. Como ya es costumbre en Carolina, la elegancia y la discreción fueron parte fundamental de su atuendo.

Ataviada en un look con blazer oversize color camello, la hija de Grace Kelly y Rainiero III combinó a la perfección la parte superior con una camisa naranja que la dotó de sofisticación al mismo tiempo que aportó contraste al atuendo. La princesa completó su look casual con una falda midi de lino en color beige de vuelo y corte A.

La princesa de los accesorios

Para su visita al país, los accesorios de la princesa tomaron un papel protagónico en su look y es que Carolina jugó con detalles maximalistas, pero que no pusieron en riesgo su estilo sofisticado.

Para decorar su blazer estructurado, Carolina jugó con un collar de cuentas largo, unos pendientes a juego con el color de su camisa, unos lentes de montura carey y un bolso beige de tamaño grande y apariencia plana. Sin embargo, los reyes de todo el estilo fueron sus zapatos, unas sandalias de tiras finas en estampado leopard print, un acabado que hemos visto en las pasarelas de la Semana de la Moda de París.

Carolina de Mónaco llegó a la Ciudad de México para reafirmar, no solo su papel como embajadora cultural del Principado, sino también el de eterno ícono de moda y estilo. Con su look casual, pero elegante y sofisticado, tenemos la inspiración perfecta para llevar a la oficina en nuestro próximo atuendo y lucir refinadas.