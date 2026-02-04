¿Esquivó la pregunta? Así reaccionó la reina Camila al ser cuestionada sobre la situación de Andrés Mountbatten-Windsor

La familia real británica sin duda alguna está viviendo uno de los momentos más complicados de su historia actual gracias a la vinculación de Andrés Mountbatten-Windsor, antes príncipe Andrés, con el criminal Jeffrey Epstein.

Por supuesto que esta situación ha mantenido a los miembros de la realeza bajo la luna, y la reina Camila no ha sido la excepción. Este martes, la reina consorte protagonizó un momento incómodo luego de evitar responder preguntas relacionadas con la situación que enfrenta su cuñado.

La reina se encargó de hacer una visita oficial en una primaria al norte de Londres cuando, al descender de su vehículo, un reportero le preguntó si la Familia Real colaborará con la investigación de Epstein, así como si tenía un mensaje para las víctimas. La reina, sin responder a ambos cuestionamientos, prosiguió con su recorrido al interior de la escuela.

¿Por qué Andrés está de nuevo envuelto en la polémica?

Los cuestionamientos hacia la reina consorte responden a la reciente polémica en la que, una vez más, Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson se vieron envueltos luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara documentos con conversaciones privadas con relación al caso Epstein.

El ex duque de York, quien perdió sus títulos reales el pasado 2025 por decisión del rey Carlos, se ha mantenido firme en su postura negando conductas indebidas. Sin embargo, las nuevas revelaciones han reavivado la polémica, pues la versión del ex duque podría estar siendo falsa, pues lo que ha declarado con las recientes pruebas se estaría contradiciendo.

Esta semana, el expríncipe habría realizado su inminente salida de Royal Lodge para trasladarse a Wood Farm, una residencia ubicada en la finca de Sandringham.

La reina Camila enfoca su visita a la educación

La reina consorte visitó la escuela primaria Christ Church CE de Camden, donde inauguró la Biblioteca de la Coronación, un espacio destinado a fomentar la lectura entre los alumnos del colegio. Como promotora de National Literacy Trust, Camila ha trabajado arduamente en impulsar la alfabetización así como el amor por los libros. Durante el encuentro, la reina se reunió con alumnos, bibliotecarios y autores infantiles con los que participó en diversas actividades que incentivaran el interés por la lectura desde edades tempranas.

Camila se niega a responder pero Eduardo sí lo hace

Como ya es costumbre en la Casa Real, la reina apostó por no opinar u omitir un juicio en relación con la situación que están enfrentando como institución, así como el mismo Andrés. Tradicionalmente, los miembros de la familia real siempre se han destacado por no pronunciarse de forma pública en asuntos que no forman parte de su agenda; sin embargo, alguien que pudo haber hecho una pequeña excepción a esta regla fue el príncipe Eduardo, quien recientemente hizo una declaración que, sin entrar en detalles, muchos interpretaron como una respuesta a lo que está sucediendo con su hermano, pues el príncipe mencionó que siempre se debía recordar a las víctimas.

La reacción de la reina Camila a los cuestionamientos fue una muestra de la postura de la Corona: su intento por equilibrar su imagen respecto a lo que está aconteciendo. Mientras Andrés Mountbatten-Windsor se mantiene en el ojo de la opinión pública, la reina consorte, así como otros miembros de la realeza, buscan enfocarse en el cumplimiento de sus deberes.