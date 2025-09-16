Charlène de Mónaco apuesta por el vestido largo estampado que estiliza la figura a los 40

La princesa Charlène de Mónaco se ha consolidado como uno de los referentes de moda más discretos pero sofisticados de la realeza europea. Esta vez lo volvió a demostrar al aparecer en un evento con un vestido largo estampado. Una elección que no solo resalta su porte relevante, sino que también confirma cómo este tipo de siluetas pueden convertirse en las mejores aliadas para mujeres que desean estilizar su figura, especialmente de los 40 en adelante.

El look elegido por Charlène combina modernidad, sobriedad y una paleta de colores que se adecúa perfectamente a la transición de la temporada, dándole la bienvenida al otoño de la forma más refinada posible.

El poder del vestido largo

El pasado lunes, la princesa de Mónaco recibió en el palacio a los representantes de la Société des Bains de Mera, quienes hicieron entrega de dos cheques con una donación de 60.235 euros destinados a la Fundación Princesa Charlène de Mónaco, y 8.500 euros destinados a la Sociedad de Protección Animal, respectivamente.

La princesa apostó por un vestido corte A. Michael Alesi / Palais Princier

Para este acto, Charlène apostó por un vestido largo de la alta casa de modas Akris, en un diseño corte A en color azul petróleo con estampado floral en color naranja, una paleta que nos recuerda el otoño.

Una lección de estilo para mujeres de 40+

Este tipo de vestido ayuda a crear una ilusión óptica de mayor altura y estilización; por ello es la opción ideal para mujeres que desean proyectar un estilo refinado similar al de Charlène.

Este tipo de prenda también es la opción correcta cuando se quiere apostar por un atuendo versátil, es decir, que funcione en todo tipo de entornos. Si bien los colores elegidos por la princesa nos remiten al otoño, este vestido puede funcionar a la perfección en primavera o verano.

Charlène de Mónaco con su vestido tipo A en color azul petróleo con elementos florales naranjas. Michael Alesi / Palais Princier

El corte A es una forma altamente favorecedora que suele adaptarse a la perfección a diferentes tipos de cuerpo y siluetas. Gracias a su forma, estrecha en la parte superior y que va ensanchándose de la cintura hacia abajo, ayuda a crear una forma equilibrada que nos permite resaltar las curvas de nuestra silueta. Además, es un modelo que favorece la definición de la cintura; por ello es la silueta ideal de las mujeres de 40 que desean favorecer su imagen.

Cómo llevar el vestido largo con éxito en otoño

Para quienes buscan replicar el estilo de Charlène, la clave estará en apostar por un vestido largo con este corte. La princesa combinó a la perfección este atuendo con un calzado nude, así que los zapatos también serán elementos sumamente vitales para lograr un look sofisticado y refinado. Apuesta por la inclusión de elementos minimalistas como joyas pequeñas y discretas, pendientes delicados, pulseras finas o bolsos que logren complementar el atuendo sin robarle protagonismo.

Con su elección, Charlène de Mónaco demuestra que el vestido largo con estampado es una pieza infalible para las mujeres que buscan estilizar su figura a partir de los 40 sin renunciar a la comodidad, pues aportan movimiento fluido, ni la sofisticación. Ahora ya sabes que los vestidos de corte A no solo te darán una apariencia femenina, también te harán lucir como una auténtica royal.