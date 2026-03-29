Charlene de Mónaco hace historia con el “privilegio de blanco” frente al Papa León XIV en el Palacio Grimaldi.

La visita del Papa León XIV a Mónaco no solo marcó un momento histórico para el principado, también dejó una imagen icónica; la de Charlene de Mónaco vestida completamente de blanco, haciendo uso del exclusivo “privilegio de blanco”en el Palacio Grimaldi.

Este gesto, que mezcla tradición, protocolo y poder simbólico, volvió a poner los reflectores sobre una de las normas más elegantes del Vaticano.

Una visita histórica que hizo historia en Mónaco

El 28 de marzo de 2026 quedó grabado como una fecha clave, ya que fue la primera visita de un Papa a Mónaco desde 1538, lo que convirtió el encuentro en un evento sin precedentes .

Durante la recepción oficial en el Palacio, la familia Grimaldi —encabezada por el príncipe Alberto II, Charlene y sus hijos— dio la bienvenida al Pontífice en un acto cargado de simbolismo religioso y diplomático.

Además del protocolo, el encuentro incluyó una reunión privada y actos públicos que reforzaron los lazos entre el principado y la Iglesia católica.

¿Qué es el “privilegio de blanco” y por qué es tan importante?

El llamado “privilège du blanc” es una excepción dentro del estricto protocolo del Vaticano. Mientras que la norma general indica que las mujeres deben vestir de negro ante el Papa, solo un grupo muy reducido de reinas y princesas católicas puede usar blanco .

Este privilegio no es solo una cuestión de estilo: representa la relación histórica entre ciertas monarquías y la Iglesia, además de simbolizar pureza, respeto y estatus dentro del mundo católico.

Entre las pocas mujeres que pueden ejercerlo está precisamente Charlene, desde su matrimonio con el príncipe Alberto II.

El look de Charlene: elegancia, tradición y mensaje

Para esta ocasión, Charlene eligió un conjunto blanco de líneas sobrias, acompañado de mantilla, siguiendo al pie de la letra el protocolo vaticano. Su imagen, junto a su hija Gabriella —quien también vistió de blanco—, fue una de las más comentadas del evento .

El resto de las mujeres presentes, en cambio, optaron por el clásico negro, lo que hizo aún más evidente el carácter exclusivo del privilegio .

Más que moda: un gesto cargado de historia

Lejos de ser solo una elección estética, el uso del blanco por parte de Charlene representa un acto diplomático y simbólico de gran peso. En un contexto donde Mónaco mantiene al catolicismo como religión oficial, este tipo de gestos refuerzan su identidad y tradición.