Cleopatra Zu: la joven que irrumpe como nueva princesa de la dinastía Oettingen-Spielberg, tras la muerte del príncipe Alberto

Aunque la monarquía ya no es la forma de gobierno en Alemania, los descendientes de las casas reales que existieron, siguen manteniendo sus títulos reales, y una de ellas es la casa de Oettingen-Spielberg, que cuenta con una nueva princesa.

Se trata de Cleopatra Zu Oettigen-Spilberg, una modelo y actriz que tiene sangre real y latina, que se casó con el príncipe Franz Albrecht zu Oettingen-Oettingen, y que se ha convertido en princesa tras la muerte de del príncipe Alberto.

¿Quién es Cleopatra Zu Oettigen-Spilberg, la nueva princesa de la dinastía alemana Oettigen-Spilberg?

El pasado fin de semana se dio a conocer la muerte del príncipe Alberto a los 74 años, descendiente de la dinastía alemana Oettigen-Spilberg, dejando como nuevo responsable a su hijo mayor, Francisco Alberto, quien está casado con la princesa Cleopatra Zu.

Con 37 años, la princesa Cleopatra, que nació el 3 de octubre de 1987, ayudará a su esposo a liderar la jefatura de la dinastía alemana, haciéndose cargo de los deberes reales como lo hace Kate Middleton.

Su padre desciende de la familia real alemana, pues es el barón Louis von Adelsheim, y su madre de origen chileno, Lillian-Elena Baetting-Rodríguez. Aunque nació en Suiza, creció en Chile y más tarde se mudo a Europa.

Antes de casarse con el príncipe Franz Albrecht zu Oettingen-Oettingen, Cleopatra forjó una exitosa carrera como modelo actriz, su películas más famosa es Prinzessin Maleen.

Es madre de dos hijos, una niña llamada Matilda Galilea y un niño llamado Louis-Albrecht, que junto a su esposo, viven en Madrid España.

¿Por qué Cleopatra Zu abandonó su carrera como actriz tras su boda?

En una entrevista con el medio Vanitatis, la ex actriz confesó que tuvo que despedirse de su carrera por el bienestar de sus hijos y por su matrimonio, pues vivir en un palacio, alejada de las ciudades donde se hacen los castings, era demasiado complicado.

“Compaginar eso con viajar, trabajar y los niños, que eran pequeñitos… Sí, pero ya cuando cumplieron dos añitos, me di cuenta de que no, que toda la vida viviendo en el campo y siendo solamente madre no iba a ser suficiente”, nos confesaba.

