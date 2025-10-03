¿Cómo afrontan George, Charlotte y Louis el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton? Esto dijo el príncipe William

El pasado mes de marzo de 2024, Kate Middleton anunció que había sido diagnosticada con cáncer, la princesa de Gales comenzó un tratamiento de quimioterapia que finalmente tuvo éxito y a principios de este año dio la noticia de que se encontraba en remisión.

Sin embargo, la enfermedad de Kate tuvo un profundo impacto en su entorno familiar, el príncipe William ha confesado que ese fue uno de sus años más complicados de su vida, pues también su padre, el rey Carlos III, había sido diagnosticado con cáncer.

Y aunque los detalles se han mantenido en privado, el príncipe de Gales finalmente habla de cómo sus hijos, George, Charlotte y Louis, han enfrentado la enfermedad de su madre.

El príncipe William habla del impacto del cáncer de Kate Middleton en sus hijos

En su participación en The Reluctant Traveler con Eugene Levy, el príncipe William ha sido muy abierto y ha revelado detalles familiares de todo tipo, y también ha tocado el tema de la enfermedad de su esposa y el impacto que tuvo en sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

“Cada uno tiene sus propios mecanismos para afrontar este tipo de cosas, y los niños están constantemente aprendiendo y adaptándose”.

El príncipe de Gales continuó: “Intentamos asegurarnos de brindarles la seguridad y protección que necesitan. Somos una familia muy abierta, así que hablamos de las cosas que nos molestan y nos preocupan, pero nunca se sabe con certeza las consecuencias que esto puede tener. Por eso, es fundamental apoyarnos mutuamente y asegurarles a los niños que todo está bien”.

Kate Middleton sobre cómo explicó su enfermedad a sus hijos

Cuando Kate Middleton habló sobre su diagnóstico por primera vez, la princesa de Gales afirmó que sus hijos seguían siendo su prioridad, y que sabían lo que estaba pasando.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento”, dijo, refiriéndose a una intervención abdominal realizada en enero de 2024. “Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera adecuada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”.

