¿Cómo la reina Sonia evitó ser fotografiada recibiendo el pésame de Marius Borg Høiby?

El funeral de Estado del rey Harald V de Noruega en la Catedral de Oslo no solo reunió a las principales casas reales de Europa, sino que concentró la atención mediática en los delicados equilibrios de poder y protocolo que vive la familia real noruega. Tras la muerte del soberano y la proclamación de Haakon VIII, la presencia del hijo mayor de la reina Mette-Marit, Marius Borg Høiby, representaba una de las mayores encrucijadas institucionales para la Casa Real.

Pese a encontrarse bajo un permiso judicial dentro del régimen de arresto domiciliario que enfrenta, la Justicia noruega permitió que el primogénito de Mette-Marit asistiera a las exequias de quien siempre lo consideró un nieto más. Sin embargo, la Casa Real diseñó una logística milimétrica para evitar cualquier imagen inconveniente que distrajera el tono institucional del acto.

La maniobra de protocolo: cómo la reina Sonia evitó la fotografía del pésame

Durante el desarrollo de las ceremonias en el templo y los desplazamientos de la comitiva real, la ubicación de los miembros de la familia siguió una pauta estricta:

Separación en el cortejo y en los vehículos: Mientras el féretro del rey Harald era acompañado a pie por el rey Haakon VIII y sus hijos (la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, la reina viuda Sonia realizó los trayectos protegida en el interior de los vehículos oficiales, acompañada siempre por Mette-Marit o rodeada por los miembros de la guardia.

Durante el trayecto en carro, la reina Sonia estuvo acompañada por Mette-Marit. Getty Images

Ubicación estratégica dentro de la catedral: Marius Borg llegó a la catedral de Oslo en un vehículo secundario y con una actitud sumamente discreta (utilizando gafas oscuras y manteniéndose al margen del foco de las cámaras). En el templo, los asientos se distribuyeron de tal manera que las muestras de condolencias de Marius a la reina Sonia se produjeron de forma privada y fuera del alcance de los teleobjetivos de los fotógrafos.

Blindaje visual ante los medios: La transmisión oficial evitó realizar primeros planos o planos conjuntos entre la reina viuda y Marius Borg. La soberana se mantuvo centrada en la primera fila junto a su hijo, el nuevo monarca, cuidando cada gesto de sobriedad y firmeza.

Un funeral de Estado marcado por la firmeza institucional

Para la reina Sonia, la jornada supuso la despedida definitiva a su compañero de vida durante casi seis décadas, luciendo con sobriedad la Cruz de Malta de la reina Maud como símbolo de continuidad monárquica.

La reina Sonia se despide de su esposo, el rey Harald V. Getty Images

El calculadísimo manejo de la presencia de Marius Borg demuestra la determinación de la Casa Real noruega por proteger la imagen de la corona y la dignidad de la reina Sonia en su momento más doloroso, impidiendo que el escándalo judicial que rodea al joven empañe el histórico último adiós al rey Harald V.