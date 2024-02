Conoce a Ernesto de Hannover, el polémico marido de Carolina de Mónaco que vive en medio de demandas y lujos

Ernesto de Hannover llega a los 70 años siendo todavía el marido de Carolina de Mónaco pese a ya no vivir juntos, sin embargo, su larga lista de problemas judiciales y familiares lo han puesto en el ojo de la polémica en los últimos años.

Desde hace un tiempo, este príncipe vive enemistado con su hijo mayor Ernest Jr, con quien está peleado debido a la disputa que tiene con él por una de las emblemáticas propiedades de la familia nobiliaria alemana. Por ello es que en esta ocasión haremos un recuento de su polémica vida, así como sus demandas, problemas y excesos.

¿Quién es Ernesto de Hannover?

El príncipe Ernesto es el actual jefe de la depuesta Casa Real de Hannover. Nació un 26 de febrero de 1954 y sus padres son el príncipe Ernesto Augusto de Hannover y la princesa Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, ambos ya fallecidos.

El príncipe Ernesto es el actual jefe de la depuesta Casa Real de Hannover Getty Images

Sin embargo, la fama le vendría hasta que emparentó con el principado monegasco y se casó con la princesa Carolina en una discreta ceremonia en 1999. La boda pasó desapercibida y en secreto, ya que hasta después del evento se hizo público.

Se especulaba que la razón de ello era porque Ernesto fue esposo de una amiga de Carolina, aunque con el tiempo se conoció que para ese entonces, la royal monegasca ya estaba embarazada del príncipe güelfo.

Su entrada a la familia real monegasca generó que fuera asediado por las revistas del corazón. Pero los excesos y problemas que ha tenido con la ley y con su propia familia han hecho que protagonice desoladores titulares en la prensa en la última década.

Los excesos y problemas de Ernesto de Hannover

A los 15 años, Ernesto dejó los estudios y se vio implicado en un accidente de moto. También llegó a ser fotografiado mientras orinaba en un lugar público y en el año 2000 agredió al propietario de un hotel. Además, en una ocasión dejó plantada a su esposa Carolina cuando fue la boda de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz porque un día antes se fue de fiesta.

Ernesto de Hannover ha protagonizado varios escándalos por sus excesos con el alcohol Archivo

Pero no conforme con ello, también ha tenido problemas con la justicia, pues fue condenado a diez meses de cárcel por herir a un policía y amenazar a otro en 2021. Todo esto lo realizó bajo los efectos del alcohol.

Mientras que en lo familiar tampoco le ha ido bien, pues le reclamaba a su hijo Ernesto Jr, por la vía legal, la propiedad de los castillos de Marienburg y Calenberg, pero la demanda fue desestimada.

Por otro lado, la salud de Ernesto de Hannover se ha visto seriamente comprometida. Su historial médico incluye una pancreatitis aguda que le llevó a un coma en 2005, una infección abdominal en 2011, una operación del corazón en 2016, y una inflamación del páncreas y varias hemorragias internas en 2018.

En los últmos años, Ernesto de Hannover ha tenido varios problemas de salud Beatriz Velasco/Getty Images

A esto hay que agregarle que el verano pasado vimos a Ernesto en un aeropuerto con un aspecto desmejorado, en silla de ruedas y con una novia 20 años más joven que él. El príncipe regañó en ese momento uno de sus empleados, lo que provocó un escándalo mediático.

También, a su larga lista de problemas podemos añadir su debacle financiera, pues medios alemanes aseguran que está al borde de la quiebra debido a su lujoso estilo de vida y a los excesivos gastos que se da por encima de lo que puede costearse.

¿Por qué Ernesto de Hannover no se ha divorciado de Carolina de Mónaco?

Ernesto de Hannover no se ha divorciado de Carolina de Mónaco pese a que no viven juntos desde hace años Getty Images

Por último, si hay otra razón por la que el príncipe sigue dando de qué hablar es porque no ha firmado el divorcio con Carolina de Mónaco. Unos dicen que es porque la monegasca no quiere perder su título de princesa de Hannover, pero otros apuntan a que es para que Ernesto no pueda quitarle las propiedades que por derecho le pertenecen a su hijo mayor.

Además, sus problemas legales y financieros, así como sus altercados indican que Ernesto podría no estar en las mejores condiciones para administrar el patrimonio y fortuna de la Casa de Hannover.