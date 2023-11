Conoce más sobre Olympia de Grecia, la soltera más cotizada de la realeza

Si bien, en los últimos meses, los rumores acerca del rompimiento de Olympia de Grecia con el aristócrata Peregrine Pearson habían sido la materia prima del contenido de los tabloides y revistas europeas, ahora la noticia se confirma y la historia de discordia se vuelca sobre la ex de Joe Jonas, la actriz británica Sophie Turner, quien fue captada en las calles de París sosteniendo un apasionado beso con el que fuera el prometido de la hija de Pablo y Marie-Chantal.

Sin embargo, el nuevo romance de su ex, con quien mantuvo una larga relación de 3 años, podría tener sin cuidado a la royal, ya que cuenta con toda una serie de pasiones que bien podrían ayudarla a superar rápidamente la separación, entre ellas la moda, la cual forma parte inherente de la personalidad de Olympia desde hace ya varios años.

Prueba ferviente de la gran vida de soltera que la heredera está por llevar es el feed de su cuenta de Instagram, donde se puede observar toda una serie de fotografías en las que se presume la relación que Olympia mantiene con las marcas de lujo más importantes, como Bvlgari y Tiffany & Co.

Olympia de Grecia tiene toda una colección de bolsas de lujo @olympiagreece

Todo sobre Olympia de Grecia

Aunque todavía no se encuentran claras las razones del rompimiento de la royal de Grecia con el joven apodado “Perry” si queda claro que el perfil de su Alteza no fue en lo absoluto el problema para que la relación no prosperara, ya que todo apunta a que ella es la candidata perfecta para ser desposada, lo que también le otoga el título de la “soltera más codiciada”.

La primogénita de los príncipes herederos de Grecia nació el 25 de julio de 1996 en Nueva York, ciudad en la que creció, adquiriendo todo el carácter de it girl que poseen la mayoría de las celebridades que residen en esa capital de la moda.

Además de ser una royal, Olympia de Grecia es influencer @olympiagreece

Respecto a su educación, cabe mencionar su paso por la escuela de diseño Parsons y su título en la escuela Gallatin, perteneciente a la Universidad de Nueva York, de la cual se graduó en 2019.

También cabe destacar su pasantía en en el departamento de costura de Dior, lo cual sin duda marcó de manera contundente su pasión actual por la moda.

Posteriormente, los logros no han cesado para la también influencer de 27 años, quien cabe mencionar fue apadrinada por el rey Carlos III en su bautizo.

La cuenta de Instagram de Olympia de Grecia se encuentra llena de selfies y retratos creativos @olympiagreece

Se destacan entre sus colaboraciones, sus participaciones en pasarela con las marcas Town & Country, Tatler, y Dolce & Gabbana, hechos que comprueban la pasión de la royal por los reflectores y el lujo.

Sin duda, su capacidad de enfoque para destacar le dará a Olympia el impulso para potenciar aún más su carrera en el mundo de la moda, para olvidar a su ex, Peregrine Pearson, y para finalmente conseguir una nueva pareja que la ame y con quien finalmente pueda llegar al altar.