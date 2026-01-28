¿Cuándo usará tiara la princesa Charlotte? Esto se sabe sobre su posible debut

La princesa Charlotte, hija de Kate Middleton y el príncipe William, aún no ha tenido la oportunidad de llevar tiara en un evento real; sin embargo, está destinada a tener accesos al joyero real cuando sea un poco más grande.

A diferencia de su madre, que estrenó su primera tiara al casarse con William a los 29 años, Charlotte podría debutar con una joya de la colección real mucho antes, incluso sin que el matrimonio esté en el horizonte.

Te podría interesar: El título real que llevará la princesa Charlotte cuando el príncipe William sea rey (sólo 7 mujeres lo han llevado)

¿Cuándo usará tiara la princesa Charlotte?

Para su gran debut con tiara, el día que se casó con William, la princesa de Gales llevó la tiara Cartier Halo, que la reina Isabel II le prestó; sin embargo, no fue la única en llevar esta llamativa joya por primera vez en su boda.

La reina Isabel y la princesa Diana también lucieron tiaras por primera vez en sus respectivos días de boda, pero la historia cambió con la princesa Margarita, hermana menor de la reina.

La princesa Margarita, llevó una tiara por primera vez cuando tenía 18 años, luciendo el bandeau de rombos de diamantes de la reina María en uno de los actos de inauguración de la reina Juliana de los Países Bajos en 1948.

La hija de la reina Isabel, la princesa Ana, debutó con la tiara a los 17 años, luciendo la tiara Cartier Halo en la Apertura Estatal del Parlamento en 1967, era la primera vez que Ana asistía a este evento ceremonial, y aportó el brillo con el discreto tocado que la princesa Kate llevaría más tarde el día de su boda real.

Estas dos mujeres de la familia real allanaron el camino para que la princesa Charlotte, pueda hacer lo mismo si en el futuro asumiera un papel real activo.

¿Cuál es la condición para que Charlotte debute con la tiara antes de su boda?

La tiara de la princesa Margarita y la princesa Ana antes de sus días de boda probablemente se debía a que ya eran miembros activos de la familia real, un puesto que la princesa Charlotte podría asumir.

Como nieta del rey Carlos, hija del heredero príncipe William y hermana menor del próximo sucesor, el príncipe George, Charlotte probablemente asumirá algún día un papel real de trabajo, y podrá elegir entre la colección de joyas que lo acompaña.

