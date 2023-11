Cuánto de The Crown es verdad y cuánto es ficción: el fact-checker de la temporada 6

Las opiniones volcadas en internet por los fanáticos de The Crown se inclinan hacia la alabanza acerca de la precisión con la que fueron recreados ciertos sucesos de la última entrega de la serie estrenada en 2016. Sin embargo, antes de creer que todo sucedió tal y como fue presentado en la serie, vale la pena hacer un fact-checker para analizar en un balance los aciertos y desatinos históricos que comete el guión, al menos de los primeros cuatro capítulos de la sexta temporada.

La relación de Carlos y Diana tras el divorcio

La relación de divorciados de Diana y Carlos no fue tal y como lo presenta la ficción

Comenzando por uno de los asuntos primordiales de la trama, cabe mencionar que no todo fue tan cordial entre Carlos y Diana después del divorcio, tal y como The Crown nos muestra, ya que de acuerdo a lo escrito por Tina Brown en las crónicas de Lady Diana, cuando el matrimonio terminó formalmente, ambas partes estaban profundamente entristecidas y no precisamente tranquilas, tal y como la ficción nos muestra.

“Me gustaría mucho ser la mejor amiga de Carlos”, escribió Diana en una breve y desconsolada carta a Paul Burrell . “Entiendo más que nadie lo que está pensando y lo que le enoja”, relata la controversial royal.

¿Cómo fue fotografiada Lady Di en el yate de los Al-Fayed?

La historia detrás de la polémica foto de Lady Di y Dodi se cuenta de manera resumida y simple en The Crown, según cuentan testigos

En el segundo episodio de The Crown 6, titulado “Two Photographs” observamos como el paparazzi, interpretado por Enzo Cilenti, logró captar las polémicas imágenes de Lady Di en el yate, justo después de haber pactado un acuerdo con Mohamed Al Fayed, quien le informó de la presencia de Diana en altamar a través de uno de sus empleados.

Sin embargo, Mario Brenna, el fotógrafo italiano que logró captar a la pareja abrazada en el yate, afirmó al diario estadounidense The New York Times que “la última temporada de The Crown lo hace todo mal ”y los hechos presentados son producto de una historia “absurda y completamente inventada”.

Brenna afirmó, en su primera entrevista con un periódico en inglés, que en realidad él por su propio esfuerzo había localizado el Jonikal anclado en el mediterráneo.

Los detalles de la relación de Diana y Dodi

La historia y descenlace de Lady Di y Dodi esconde más detalles de los que son retratados en pantalla

Por último, cabe mencionar una de las escenas más intrigantes de los primeros cuatro capítulos de The Crown 6, donde se observa a Dodi Al-Fayed dentro del yate proponiéndole matrimonio a Diana, ante lo cual el mayordomo de Diana ha dicho que esta afirmación es totalmente falsa.

El asunto fue de tal importancia que incluso fue una de las variables que formó parte de la investigación sobre la muerte de la princesa.

Respecto a la muerte de la pareja en un accidente automovilístico en París, también se relata en la serie que la causa fue un infortunio 100% culpa por los paparazzis.

Por otro lado, en la realidad, se ha relatado que dicho acto fue finamente planeado por miembros de la Corona, quienes no aceptaban que los príncipes William y Harry pudieran tener un padrastro musulmán. Mohamed Al-Fayed asegura que el siniestro se habría producido por orden de Felipe de Edimburgo, marido de Isabel II.

Aunque ninguna de esta información podrá nunca ser totalmente confirmada, ya que solo quienes lo vivieron podrían dar prueba de ello y ahora se han confirmado en secretos de tumba.