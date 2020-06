Daniel Westling, de plebeyo a príncipe de Suecia

View this post on Instagram

🇸🇪🇳🇴 I dag höll Kronprinsessan och Prins Daniel ett videomöte med Kronprinsen och Kronprinsessan från @detnorskekongehus. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Kronprinsparet hade sedan tidigare planerat att genomföra ett officiellt besök i Sverige denna vecka, men besöket har fått senareläggas med anledning av covid-19-pandemin. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Utifrån de många samtal och digitala besök tronföljarparen genomfört i olika delar av norskt och svenskt samhälle under den senaste månaden fick de under mötet möjlighet att informera varandra om utvecklingen i de båda länderna. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Kronprinsessparet och Kronprinsparet talade också om den stora omställning som skett i och med att svenskar och norrmän inte längre kan resa mellan länderna, som vi är vana att göra. De båda tronföljarparen uttryckte sina starka förhoppningar om att brödrafolken i en snar framtid återigen ska kunna mötas över gränsen. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna och Maren Kvikshaug/Det Kongelige Hoff