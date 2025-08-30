De Josephine de Dinamarca a Kate Middleton, así llevan las royals las uñas este otoño 2025

Uno de los protocolos más importantes entre las mujeres de la realeza, es el de evitar las uñas en tonos vibrantes y llamativos, en su lugar deben optar por diseños en colores nude que muestran elegancia y sobriedad.

Sin embargo, con el paso de los años, las nuevas generaciones muestran su lado rebelde y se atreven a lucir nail arts mucho más modernos, con las tendencias modernas en tonos vibrantes y llamativos que no pasan desapercibidos.

Te podría interesar: ¡Adiós uñas francesas! 5 ideas de manicure nude elegante que rejuvenece manos a los 50

¿Cómo deben llevar las uñas las royals según el protocolo?

Varias de las royals más influyentes de la monarquía europea continúan apostando por dar un toque de color a sus uñas. Sin embargo, respetan en gran medida el protocolo que, según se cree, fue instaurado por la reina Isabel II, el cual sugiere optar por tonos nude y sobrios, símbolo de un manicure minimalista y elegante.

Mujeres de la realeza que llevan uñas coloridas

Estas son algunas de las royals que decidieron romper el protocolo de belleza con respecto a las uñas, y sorprendieron al lucir un manicure colorido, pero sin dejar de lado la elegancia que siempre las caracteriza.

Princesa Diana

Diana de Gales es considerada una de las precursoras de romper esta regla, pues después de alejarse de la familia real británica, Diana Spencer, dejó de lado los tonos nude que siempre usó, y en su lugar optó por rojos vibrantes y llamativos.

Mujeres de la realeza que llevan uñas coloridas Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Reina Letizia

Aunque la reina de España se ha caracterizado por llevar las uñas limpias y sin esmaltes, en las contadas ocasiones en las que decide llevar color en su manicure, siempre sorprende con un rojo cereza, un clásico que siempre está en tendencia y combina con todo.

Uñas en tono rojo cereza de la reina Letizia Getty Images

Carlota Casiraghi

Hija de Carolina de Mónaco, Carlota es conocida por ser una de las royals jóvenes con más amor por la moda, y una de las que más presume de nail arts coloridos y atrevidos, haciendo caso omiso de los tonos nude que recomienda la realeza, sus favoritos van desde uñas con destellos brillantes, hasta tonos coloridos como el rojo, el rosa o el azul.

Mujeres de la realeza que llevan uñas coloridas Getty Images

Mary de Dinamarca

Quien no ha dudado en apostar por un manicure en colores llamativos es Mary de Dinamarca, conocida por sorprender con uñas sofisticadas en los tonos de moda, la royal ha destacado con su nail art elegante en tonalidades como naranja vibrante o azul profundo.

Mujeres de la realeza que llevan uñas coloridas Getty Images

Josephine de Dinamarca

La pequeña princesa de 14 años ya muestra su lado más rebelde y sofisticado con su más reciente nail art con llamativos corazones rojos sobre una base coral que no pasa desapercibida, o este diseño en un tono coral vibrante, pero que no pierde su toque elegante y juvenil, adecuado para una joven de su edad que comienza a experimentar con la moda.

Mujeres de la realeza que llevan uñas coloridas Getty Images

Kate Middleton

Aunque Kate Middleton siempre sigue el protocolo de la realeza al pie de la letra, incluso luciendo tonos nude en sus uñas, de vez en cuando se pone rebelde y decide optar por tonos más vibrantes como el rojo cereza.

Mujeres de la realeza que llevan uñas coloridas Max Mumby/Indigo/Getty Images

Sin duda, las uñas se han convertido en un accesorio más para elevar nuestro look, y entre tantas tendencias hermosas, no es de extrañar que las mujeres de la realeza también quieran experimentar con ellas.

