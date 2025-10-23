De Kate Middleton a la Reina Isabel: 8 ideas de disfraces de Halloween inspirados en la realeza

Si estás en busca de un disfraz sofisticado y lleno de elegancia para este Halloween, tal vez puedas encontrar inspiración entre los miembros más icónicos de la realeza para darle un toque de “realeza” a tu disfraz de Halloween.

Puedes encontrar inspiración entre los personajes más clásicos como María Antonieta o en los más contemporáneos como Kate Middleton o Meghan Markle.

Disfraces de Halloween inspirados en la realeza

Te compartimos estas ideas de disfraces de Halloween para que puedas sentirte sofisticada y como toda una royal en la Noche de Brujas.

Kate Middleton

Es la nueva musa de la elegancia y recrear uno de sus looks es más fácil de lo que crees, solo tienes que optar por un vestido largo monocolor, llevar tu melena en suaves ondas y agrega un toque de realeza con un sombrero.

Reina Isabel II

Si buscas un clásico y elegante, el estilo de la reina Isabel II podría ser una excelente opción, no sólo para ti, pues en todo el mundo se ha visto a niñas disfrazadas como la reina en Halloween.

Meghan Markle

El estilo de Meghan, clásico y elegante podría ser una gran opción, la esposa del príncipe Harry ha fascinado recientemente con sus faldas de cuero en corte tuvo, y tu podría recrear su estilo en un disfraz.

Reina Victoria

La reina Victoria es una de las monarcas más recordadas del Reino Unido en todo el mundo, marcó toda una era y también es famosa por haber impuestas muchas tendencias de moda, como el vestido de novia.

María Antonieta

Si estás en busca de un disfraz mucho más elaborado y creativo, podrás encontrar la inspiración perfecta en el estilismo de la reina más sofisticada de todos los tiempos, si amas la moda tanto como María Antonieta, sin duda es tu royal para Halloween.

Elizabeth I, la reina Virgen

Otro personaje de la historia que a muchos les gusta recrear en Halloween, es la reina Virgen, que fue conocida por su piel blanca de porcelana y su rizos rojos recogidos en extravagantes peinados.

Princesa Diana

La reina del pueblo y sus looks más atrevidos son sin duda una de las inspiraciones más buscadas para disfrazarse en Halloween, si admiras su belleza, elegancia y estilo, la Noche de Brujas es perfecta para sentirte como Diana.

Princesa Margarita y reina Isabel II

El disfraz perfecto para lucir entre hermanas o mejores amigas, la reina Isabel y la princesa Margarita fueron muy cercanas durante su juventud, y ambas lucían fantásticas con su estilismo tan diferente, puedes elegir entre los escotes atrevidos y glamurosos de Margarita, o entre lo clásico y elegante de la reina Isabel.

Completa tu disfraz con una tiara, un broche o un bolso estructurado para elevar el look, recuerda que los detalles siempre hacen la diferencia para crear un disfraz de Halloween inolvidable.

