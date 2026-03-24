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De Kate Middleton a la reina Letizia, estos son los looks de las royals que todas queremos esta primavera

Esta primavera, Kate Middleton y Reina Letizia nos están dando lecciones de estilo con outfits que se sienten clásicos, pero nada aburridos.

Marzo 23, 2026 • 
Karen Luna
Nuevo look rubio de Kate Middleton

De Kate Middleton a la reina Letizia, estos son los looks de las royals que todas queremos esta primavera

Getty Images

Si algo hemos aprendido de las royals es que la elegancia no tiene temporada… pero en primavera se luce mejor. Este 2026 Kate Middleton y la reina Letizia están marcando pauta con looks que mezclan sofisticación, frescura, además de mucha intención.

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Colores suaves, pero con intención

Esta primavera, las royals están apostando por tonos claros, especialmente el blanco y los pasteles. No es casualidad porque estos colores transmiten frescura y elegancia sin esfuerzo. De hecho, el blanco es uno de los tonos clave del año por su aire limpio y moderno .

Kate Middleton lo confirma con vestidos estructurados y detalles delicados, mientras que otras royals lo llevan en versiones más relajadas, perfectas para el día a día.

El poder de las prendas clásicas (bien llevadas)

Si hay algo que define el estilo royal es la repetición inteligente y es que tanto Kate como Letizia han demostrado que no necesitas estrenar siempre para verte impecable, sino saber combinar piezas clave. Blazers, vestidos midi, faldas estructuradas y trajes sastre siguen siendo básicos infalibles. Kate, por ejemplo, es conocida por repetir looks y darles un giro diferente, lo que refuerza una moda más consciente .

Vestidos midi: el favorito de la temporada

Los vestidos midi siguen siendo protagonistas, la reina Letizia lo deja claro con diseños elegantes, de cortes limpios y colores profundos como el verde, que funcionan perfecto para primavera. Este tipo de prenda estiliza, es cómoda y tiene ese equilibrio perfecto entre formal y relajado que buscamos todas.

Detalles románticos que elevan cualquier look

Otra tendencia que no pasa desapercibida son los detalles femeninos con lazos, telas fluidas y blusas ligeras con movimiento. Este tipo de piezas, muy presentes en el armario de Kate Middleton, aportan un aire romántico pero actual, la clave está en combinarlas con prendas más estructuradas para lograr equilibrio.

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Lo interesante del estilo royal actual es que ya no se siente inalcanzable, desde vestidos fluidos hasta combinaciones con denim o capas ligeras, muchas de estas ideas se pueden adaptar fácilmente a tu día a día

kate middleton Entérate Lo último reinaLetizia
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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