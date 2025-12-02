De Kate Middleton a Leonor de Borbón, así llevan las uñas navideñas las princesas

En toda Europa, las nuevas generaciones de princesas se han convertido en una auténtica inspiración para quienes buscan recrear looks memorables, y para esta Navidad, sus señas de estilo más admiradas destaca su manicure impecable: uñas limpias, pulidas y perfectamente cuidadas que reflejan una elegancia discreta, moderna y atemporal.

Sin embargo, también hay royals que han demostrado que los tonos más atrevidos también son un must para crear diseños impecables, llenos de elegancia y sofisticación.

Las uñas navideñas de las princesas de la realeza europea

Ya sea con tonos intensos, neutros luminosos o acabados brillantes, las princesas continúan demostrando que los detalles pequeños, como las uñas, tienen el poder de eleva cualquier estilo.

Kate Middleton

La Princesa de Gales, fiel a la estética clásica de la monarquía británica, prefiere uñas cortas y pulidas, uno de sus manicure favoritos es el “princess nails”, un diseño que se caracteriza por resaltar la belleza natural de las uñas, con un acabado brillante y minimalista.

Las uñas navideñas de Kate Middleton Getty Images

Princesa Leonor

Leonor de Borbón representa la nueva ola de los looks discretos y modernos, y paras sus uñas apuesta por tonos nude rosados y microbrillos apenas perceptibles, o incluso solo esmalte transparente, un estilo minimalista que refleja frescura y naturalidad, perfecto para las fiestas navideñas, sin cruzar las líneas del protocolo.

Leonor de Borbón y ahora vuelve a inspirarnos con unas uñas navideñas naturales. Carlos Alvarez/Getty Images

Amalia de Holanda

La princesa heredera es un poco más atrevida, pues ella ha optado por dar un toque más de color a sus uñas navideñas, pero sin llegar a los excesos, pues se ha decidido por los tunes nude de temporada, luciendo un manicure festivo con elegancia.

Amalia de Holanda apuesta por un manicure nude Patrick van Katwijk/Getty Images

Alexia de Holanda

La hermana de Amalia es un poco más atrevida, y aunque en algunas ocasiones también opta por uñas más discretas, en algunas ocasiones sorprende con uñas más coloridas, como el tono uva, uno de los tonos en tendencia de la temporada navideña que aportan elegancia y sobriedad al mismo tiempo.

Alexia de Holanda apuesta por el color uva en tendencia para Navidad Patrick van Katwijk/Getty Images

Infanta Sofía

Fiel a un estilo juvenil y discreto, la hermana menor de Leonor, suele apostar por un manicure natural, que sigue la línea minimalista de la Casa Real española, en varias ocasiones se ha decidido por las clean nails, que se caracterizan por uñas limpias y en tonos neutros, desde rosas suaves hasta nudes satinados.

¿Cómo son las clean nails que la infanta Sofía ha puesto en tendencia para esta Navidad? Getty Images

La manicura navideña se convierte así en un pequeño lenguaje estético dentro de las casas reales.

