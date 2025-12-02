De Kate Middleton a Leonor de Borbón, así llevan las uñas navideñas las princesas

En toda Europa, las nuevas generaciones de princesas se han convertido en una auténtica inspiración para quienes buscan recrear looks memorables, y para esta Navidad, sus señas de estilo más admiradas destaca su manicure impecable: uñas limpias, pulidas y perfectamente cuidadas que reflejan una elegancia discreta, moderna y atemporal.
Sin embargo, también hay royals que han demostrado que los tonos más atrevidos también son un must para crear diseños impecables, llenos de elegancia y sofisticación.
Las uñas navideñas de las princesas de la realeza europea
Ya sea con tonos intensos, neutros luminosos o acabados brillantes, las princesas continúan demostrando que los detalles pequeños, como las uñas, tienen el poder de eleva cualquier estilo.
Kate Middleton
La Princesa de Gales, fiel a la estética clásica de la monarquía británica, prefiere uñas cortas y pulidas, uno de sus manicure favoritos es el “princess nails”, un diseño que se caracteriza por resaltar la belleza natural de las uñas, con un acabado brillante y minimalista.
Princesa Leonor
Leonor de Borbón representa la nueva ola de los looks discretos y modernos, y paras sus uñas apuesta por tonos nude rosados y microbrillos apenas perceptibles, o incluso solo esmalte transparente, un estilo minimalista que refleja frescura y naturalidad, perfecto para las fiestas navideñas, sin cruzar las líneas del protocolo.
Amalia de Holanda
La princesa heredera es un poco más atrevida, pues ella ha optado por dar un toque más de color a sus uñas navideñas, pero sin llegar a los excesos, pues se ha decidido por los tunes nude de temporada, luciendo un manicure festivo con elegancia.
Alexia de Holanda
La hermana de Amalia es un poco más atrevida, y aunque en algunas ocasiones también opta por uñas más discretas, en algunas ocasiones sorprende con uñas más coloridas, como el tono uva, uno de los tonos en tendencia de la temporada navideña que aportan elegancia y sobriedad al mismo tiempo.
Infanta Sofía
Fiel a un estilo juvenil y discreto, la hermana menor de Leonor, suele apostar por un manicure natural, que sigue la línea minimalista de la Casa Real española, en varias ocasiones se ha decidido por las clean nails, que se caracterizan por uñas limpias y en tonos neutros, desde rosas suaves hasta nudes satinados.
La manicura navideña se convierte así en un pequeño lenguaje estético dentro de las casas reales.