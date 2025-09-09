De Kate Middleton a Máxima de Holanda, las royals que sí se pintan las uñas

Todo apunta a que los protocolos de la realeza se han vuelto más flexibles para adaptarse a los cambios del mundo actual, ya que hace algunas décadas resultaba impensable ver a las mujeres royals luciendo impecables con las tendencias más modernas.

Hace algunos años, las royals estaban obligadas a llevar uñas limpias o con tonos nude por protocolo; sin embargo, poco a poco se han ido revelando y han apostado por llevar uñas en tonos mucho más atrevidos.

Royals que sí se pintan las uñas fuera del protocolo real

La reina Letizia es una de las pocas mujeres de la realeza que llevan sus uñas completamente limpias, pues aunque hay eventos en los que sí se pinta las uñas, trata de evitarlo.

Pero hay algunas otras que se expresan con nail arts mucho más alegres y atrevidos, que deja al descubierto su personalidad.

Máxima de Holanda

Es una de la royal que más ha experimentado con su manicure, la reina de origen argentino se ha atrevido a lucir uñas en tonalidades oscuras que van de los rojos intensos e incluso a los negros.

Aunque evita las uñas largas, generalmente lleva estos tonos en uñas cortas y redondas, que le dan un toque de elegancia.

Máxima de Holanda Patrick van Katwijk/Getty Images

Leonor de Borbón

Al igual que su madre, la princesa Leonor suele llevar sus uñas limpias y arregladas sin esmalte; sin embargo, en el verano de 2023, sorprendió con un rojo intenso que le quedaba de maravilla.

Uñas de Leonor de Borbón en color rojo Carlos Alvarez/Getty Images

Victoria de Suecia

Victoria es una de las mujeres de la realeza que más se atreve a llevar las uñas en tonalidades intensas como el granate o el verde, incluso ha sorprendido en otoño con tonos coral.

Victoria de Suecia Getty Images

Kate Middleton

La princesa de Gales suele llevar un manicure limpio y en tonos nude; sin embargo, en algunas ocasiones sorprende con tonos más atrevidos como el rojo.

Mujeres de la realeza que llevan uñas coloridas Max Mumby/Indigo/Getty Images

Rania de Jordania

Aunque a Rania le gusta pintar sus uñas, suele ajustarse bastante a los protocolos reales, aunque prefiere las uñas largas en forma cuadrada, pero en tonos mucho más discretos como el nude en acabados perlados o nacarados.

Rania de Jordania NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Sin duda, las uñas forman parte de los accesorios más usados de las mujeres de la realeza, ya sea para imponer tendencias o adaptar a ellas las que ya están vigentes.