¿Dodi Al-Fayed le propuso matrimonio a Lady Di antes de morir en París? Esto es lo que se sabe

Antes de su muerte, Lady Di y Dodi Al-Fayed tuvieron una fugaz aventura en el Mediterráneo. Aunque deseaban evitar a los fotógrafos y a los medios, este fue el momento que desató una ola de persecuciones por parte de los paparazzi.

El tercer episodio de la temporada 6 de ‘The Crown’ ha generado numerosas dudas sobre qué fue real y qué no, especialmente en la escena en la que Dodi se arrodilla para proponerle matrimonio a la Princesa Diana. ¿Qué tan real es?

¿Dodi Al-Fayed le propuso matrimonio a Lady Di?

Después de sus vacaciones en el yate, Lady Di y Dodi regresaron al Hotel Ritz en París. En la serie de Netflix, se presenta lo que pudo haber ocurrido en la habitación, describiendo cómo el empresario egipcio puso la canción favorita de Diana, ‘When You Tell Me That You Love Me’ de Julio Iglesias, y se arrodilló para proponerle matrimonio con un anillo. Sin embargo, en la vida real, esta propuesta nunca sucedió, al menos de manera oficial.

La escena de The Crown antes de la muerte de Lady Di y Dodi Al-Fayed. (Netflix)

En la producción, Elizabeth Debicki interpreta a Diana, quien detiene la propuesta diciendo: “Es una locura. Por favor, levántate”. En realidad, se sabe muy poco sobre este misterio, pero se confirma que Dodi compró un lujoso anillo Repossi días antes de la trágica muerte.

El anillo tenía grabada la frase “Dis-moi Oi”, que significa “Dime sí”. Aunque el padre de Dodi afirmó que su hijo y Diana estaban comprometidos, las investigaciones concluyeron que era poco probable que el magnate le hubiera pedido matrimonio, ya que murieron al día siguiente de la compra y no tuvo tiempo de planearlo.

Personas cercanas a Diana afirmaron que ella no tenía intenciones de casarse. Incluso, el mayordomo, Paul Burrel, dijo a ‘The Telegraph’ que ella simplemente estaba disfrutando del momento sin pensar en el matrimonio.

En ‘The Crown’, es probable que Diana no hubiera aceptado el anillo, ya que, en la escena, la princesa dice: “No estoy ni cerca de estar lista para otro matrimonio”.

¿Cómo se conocieron la Princesa Diana y Dodi Al-Fayed?

Lady Di y Dodi Al-Fayed se conocieron en 1986 en un partido de polo, cuando Diana aún estaba casada con Carlos. En 1996, ambos asistieron a la presentación de la película ‘Hook’, donde el egipcio era coproductor. La reunión oficial ocurrió durante las vacaciones en el yate, donde Lady Di llevó a sus dos hijos, Guillermo y Harry.