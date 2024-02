El atuendo de la infanta Elena que demuestra que la tendencia coquette se puede lucir a cualquier edad

La infanta Elena, primogénita del rey Juan Carlos I, tiene actualmente 60 años de edad y aunque continúa llevando una agenda real, la verdad es que sus compromisos oficiales se han visto notablemente reducidos, a comparación de los que tenía en su juventud, esto probablemente porque a su relevo han llegado las jóvenes Leonor y Sofía, o bien su misma hija, Victoria Federica.

Sin embargo, el hecho de que su presencia pública no se suscite de manera recurrente, no quiere decir que la infanta Elena haya dejado de sorprender con cada uno de sus looks, a pesar de que su trayectoria no se haya marcado precisamente por ser un icono de estilo.

De hecho, recientemente, como parte de su asistencia al acto de presentación del proyecto solidario ‘La sonrisa de María’, la hermana mayor del rey Felipe demostró que su sentido de la elegancia permanece casi intacto, a pesar de la edad, ya que ella, como muchas otras royals, no pudo resistirse y se sumó a la tendencia del estilo “coquette”, por medio de un lindo atuendo que tuvo como protagonista una chaqueta muy al estilo Coco Chanel.

El outfit “coquette” de la infanta Elena

La infanta Elena mostró su lado más fashion y solidario durante la jornada del pasado 22 de febrero

La asistencia de la madre del polémico Froilán de Marichalar al evento de presentación del plan de investigación sobre la enfermedad del sarcoma de Ewing en el Hospital Infantil Niño Jesús se vio marcada no solo por su compromiso caritativo, sino también por el novedoso atuendo que la acompañó, ya que este salió un poco de la estética habitual que suele lucir la royal.

La glamurosa combinación se conformó por un pantalón palazzo en tonalidad azul ‘navy’ y un top con esencia lencera, pero, sin duda, la pieza estrella del look resultó su chaqueta de tweed ligero, confeccionada en colores pastel, lo cual transmitió una vibra completamente adscrita a la tendencia “coquette”.

La infanta Elena salió de su zona de confort luciendo un look muy moderno

De la peculiar pieza, fabricada bajo una notable influencia de la icónica diseñadora francesa Coco Chanel, también cabe recalcar su cremallera frontal, su cuello italiano y doble bolsillo con coquetos remates. Además de sus mangas en forma de nido.

Por último, para reforzar el punto de que la infanta Elena se ha acotado a las reglas del estilo “coquette”, cabe resaltar su beauty look, el cual se logró gracias a la aplicación de sombras brillantes en los párpados, un blush color melocotón y un tono de lipstick color rojizo, el cual hizo lucir a la cuñada de Doña Letizia más femenina que nunca.