El biógrafo de Kate Middleton revela nuevos detalles sobre la salud de la princesa de Gales: ¿qué fue lo que dijo?

Mientras la ausencia de Kate Middleton sigue causando polémica, el biógrafo Robert Jobson ha revelado nuevos detalles sobre su salud y sugiere que la princesa se está recuperando, pero que todavía no está “al cien por ciento”.

Si bien estas nuevas declaraciones pueden dar cierta tranquilidad al pueblo británico, los rumores sobre ello tampoco han parado, ya que hasta el momento la casa real británica sigue sin aclarar en qué consistió la cirugía abdominal a la que fue sometida a mediados de enero, ni cómo ha evolucionado.

Kate Middleton “está bien” pero no “al cien por ciento”

De acuerdo con una publicación británica, Robert Jobson, autor del libro “Catherine, The Princess of Wales”, la esposa del príncipe William poco a poco comienza a retomar sus actividades. “Por lo que he escuchado, Kate ha retomado una rutina y está funcionando bien, pero no quiere apresurar las cosas”, aseguró.

El biógrafo Robert Jobson asegura que Kate Middleton no se ha recuperado por completo LinkedIn / Getty Images

También este biógrafo aseguró que la salud de la futura reina de Inglaterra va progresando pero que todavía no está completamente recuperada. “He hablado con personas cercanas a ella y creo que se está recuperando bien, pero aún no al 100 por ciento”, recalcó.

A esto hay que sumarle que a principios de semana, la nuera de Carlos III fue captada por unos paparazzis junto a su madre adentro de un coche, cuando iban de camino al Castillo de Windsor. Estas fotografías dieron la vuelta a toda la prensa británica y también ayudaron a apaciguar las teorías y rumores infundados que se han generado en torno a su estado de salud.

Así que si sumamos lo dicho por el autor y las imágenes más recientes de la princesa, esto podría demostrar que realmente la royal de 42 años va mejorando.

La ausencia de Kate Middleton a este evento reaviva rumores

La ausencia de Kate Middleton al Trooping the Colour ha reavivado los rumores sobre su salud Getty Images

Por otro lado, esta misma semana ha surgido una nueva polémica luego de que la armada británica diera a conocer en sus redes sociales que la princesa Kate estaría en el ensayo del Trooping the Colour para tomar revista a las tropas el próximo 8 de junio, por lo que medios británicos quisieron corroborar la información.

Sin embargo, estos se llevaron una gran sorpresa ya que el Palacio de Kensington no confirmó su asistencia a este importante evento, por lo que la British Army se vio obligada a retirar su comunicado.

Por último, esto generó una ola de críticas al ejército británico, ya que tanto expertos como la opinión popular no se explican por qué no se consultó con la Familia Real Británica sobre esta situación antes de hacerla de dominio público.