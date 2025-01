El discreto collar que usó la princesa Charlotte en Sandringham (y que evocó a una exnovia del príncipe Harry)

Durante la misa de Navidad en Sandringham del pasado 25 de diciembre de 2024, la princesa Charlotte captó la atención durante su aparición con un delicado collar, el cual rápidamente generó curiosidad por su inesperada conexión con el pasado de su tío, el príncipe Harry.

La pequeña Charlotte, de solo 9 años, lució durante este acto una discreta joya que, si bien en un inicio pasó desapercibido, ahora se ha convertido en tema de conversación tras conocerse más detalles sobre la misma. Se trata de un fino collar confeccionado en oro y decorado con pequeños rubíes de la firma Aya, una marca de joyería creada por Chelsy Davy, una exnovia del príncipe Harry.

Por lo que tras conocerse la procedencia de esta joya de la hija del príncipe William y Kate Middleton, se han generado todo tipo de especulaciones sobre si este accesorio podría ser un guiño intencionado o simplemente una coincidencia, puesto que también que pudo ser uno de los tantos regalos que la princesa recibe de sus seguidores.

La princesa Charlotte lució un collar de la firma Aya, una marca de joyería fundada por una exnovia del príncipe Harry Especial

Aunque el origen del collar de Charlotte no está del todo claro, el hecho que use una pieza de relacionada con la ex del duque de Sussex no ha pasado desapercibido, principalmente entre los observadores de la realeza. De ahí que la elección de dicho accesorio pudiera interpretarse como un gesto sutil que evoca tiempos pasados de los Windsor con Harry. Algo que cobra un especial significado dada la tensa relación que actualmente existe entre el pelirrojo royal y su familia.

El estilo de la princesa Charlotte

Por otra parte, vale la pena resaltar que, a pesar de su corta edad, Charlotte se ha convertido en un referente de elegancia y estilo, siguiendo los pasos de su madre, la princesa de Gales.

En su caso, bien podríamos decir que la elección de joyas discretas pero significativas parece ser ya una marca personal de Charlote. El collar de oro y rubíes no solo complementó a la perfección con su look verde durante la misa de Navidad, sino que también reforzó su papel como una joven figura que equilibra tradición y modernidad.

A su corta edad, la princesa Charlotte se ha convertido en un referente de elegancia y estilo Getty Images

Mientras que este pequeño detalle es un recordatorio de cómo cada elección en la Familia Real Británica, por más simple que parezca, puede desencadenar olas de interpretaciones y análisis. Aunque no hay confirmación de que el collar de Charlotte tenga alguna relación directa con la expareja de su tío, su presencia en Sandringham ha servido para reavivar viejas historias y recordarnos que, en la realeza, los gestos más discretos a menudo tienen los significados más profundos.